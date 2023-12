El Valencia tiene lo que tiene y no hay más. Mientras Meriton se empeña en no esforzarse con una plantilla que se cae a pedazos, los ‘chavales’ salen a competir y tratar de sacar el mejor resultado, pero sin fichajes la tónica será la del Coliseum en muchos encuentros. Sí es cierto que el arbitraje fue un drama, pero la puesta en escena volvió a ser la de un equipo encerrado en su campo esperando un milagro como sucedió en Girona antes de la remontada catalana. Un regalo rival era la única forma práctica de que el Valencia le pudiera hacer cosquillas a un Getafe que con Bordalás en el banquillo rival sabía a qué jugar y cómo. Por eso, el gran protagonista del Valencia fue Mamardashvili. Bajo palos, era el único capaz de evitar las acometidas de un equipo azulón que simplemente se limitó a cargar el área primero con Latasa, después con Jaime Mata y a dibujar movimientos con Mayoral en la frontal como hombre libre. El exjugador del Levante fue precisamente el futbolista fundamental para sacar los tres puntos por parte del equipo local. Entró en el área mientras la defensa valencianista miraba y no hacía demasiado. Antes Mamardashvili había parado hasta 5 acciones en un partido que si tenía que caer para algún lado iba a ser para el de José Bordalás, en otro palo más a Meriton, que le enseñó la puerta de atrás de manera ridícula. En cuanto al meta valencianista, la más clara fue un mano a mano que logró salvar y que ya indicaba que el botín podía ser de cero puntos. Pero Baraja no tiene para mucho más. Desde el banquillo trata de solucionar cosas pero la plantilla tiene lo que tiene. Eso sí, con Mamardashvili en portería, el equipo evitó un mal mayor que pudo acabar incluso en goleada, ya que Mata también estuvo cerca de lograr el tanto azulón en plena área pequeña. En definitiva, otro partido más que el portero es el mejor jugador del Valencia y eso demuestra qué es este equipo. Y el próximo rival es el Barcelona de Xavi Hernández, que llega de vencer a Atlético y medirse mañana a Girona.