Pepelu no podía ocultar su trsiteza y rabia, una vez acabado el partido. El centrocampista de Dénia asumió la derrota, pero criticó el fondo y la forma con la que el árbitro Cuadra Fernández dirigió un encuentro saldado con las expulsiones de Gabriel Paulista y de Javi Guerra: «No ha sido un partido para tres expulsiones. Perdemos el partido por deméritos nuestros, pero hoy toda España que ha visto el partido por televisión se estará preguntado muchas cosas. El espectáculo no ha sido lo que se merece la liga española», aseguró con contundencia el exjugador del Levante UD.

Insistiendo en el arbitraje, Pepelu cargó contra la «chulería» con la que el colegiado balear dirigió el partido. «No me gusta que nos traten así, son chavales honrados. Las pulsaciones en un partido te hacen estar a mil, pero cuando te tratan desde el minuto uno con esa chulería es difícil jugar un partido. Todos tenemos que ser iguales dentro de un campo y hoy el tono no ha sido el adecuado. Hemos trabajado bien con diez, pero nos vamos de vacío».

Ánimos de Bordalás

Por su parte, José Bordalás calificó como justo el triunfo del Getafe: «El gol ha llegado al final, pero hemos dominado todo el partido». También tuvo palabras de ánimo hacia los jugadores del Valencia, a los que conoce muy bien: «Al Valencia le he visto muy bien hasta el día de hoy. Han estado francamente bien al inicio de temporada, pero hoy no les hemos dejado ser ese equipo que tan bien ha empezado la temporada. No es de demérito del Valencia sino mérito del Getafe».