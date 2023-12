Apenas 24 horas antes de la Junta ordinaria de accionistas, la actualidad social del Valencia CF subió de temperatura con la rueda de prensa de Juanma Badenas en el Ayuntamiento de València. El segundo teniente de alcalde de la ciudad y portavoz del grupo municipal de Vox, socios de gobierno tanto en el Consistorio de la ciudad como en el Consell de la Generalitat, declaró que «Peter Lim es enemigo de Valencia y del valencianismo». Para Badenas «la solución más idónea» a la «crisis» que vive el club de fútbol, y que dijo que va a proponer a Carlos Mazón, es que «se realice un nuevo acuerdo del Consell en el que se proceda a la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor» del Nou Mestalla.

El representante de Vox resaltó que la «postura» de su partido «no ha variado» desde la entrada en el gobierno municipal, añadiendo que son «partidarios de gestiones para su salida del Valencia CF porque serán positivas para los valencianos». El político fue más allá abriendo públicamente un punto de conflicto con el PP, que espera la reanudación de la obra por parte de la entidad blanquinegra, una vez que está reciba las licencias. Badenas apuntó que la licencia «ya caducó legalmente». «Solo falta que el Ayuntamiento decrete mediante procedimiento administrativo dicha caducidad. Sería muy difícil que un ayuntamiento no actuara así, sería tomar una decisión en contra de la ley. Un yogur caducado no se puede comer», argumentó.

El portavoz de Vox se mostró contrario a la firma de «un convenio encubierto, con fichas o no fichas» con el actual máximo accionista del Valencia CF. «Valencia no puede volver a hacer el ridículo. Con mi voto no va a pasar», sentenció. Para Badenas, «es evidente que Lim no tiene voluntad de cumplir, no lo hizo con los plazos en 2019 y 2021 de la ATE, y por eso el Consell acordó la caducidad» en el verano de 2022. Además, según su versión, el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, «no sé atrevió a hacer lo que aconsejaba la Abogacía General de la Generalitat, que era la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor». El portavoz de Vox apunta que esa acción era y es la «más idónea» para el Valencia.

Por lo tanto, Badenas insistió en que el Consell acuerde la ejecución subsidiaria, que, conforme a su criterio, conllevaría la responsabilidad de los costes económicos para «el incumplidor, el Valencia CF de Lim», y la sustitución del promotor en una concurrencia pública, en la que se presenten diferentes constructoras para realizar las obras. «Esta ejecución subsidiaria no significaría que el incumplidor se iría de ‘rositas’, sino que lo ejecuta otro, pero con coste para él». «Esto no tiene por qué costar ni un euro al Ayuntamiento porque, como cualquier jurista sabe, la ejecución subsidiaria supone el embargo y la traba de bienes y derechos que sean necesarios para ejecutar en nombre de...», remarcó.

El segundo teniente de alcalde, que dijo que se reuniría posteriormente con María José Catalá, reitera: «Voy a proponer a la alcaldesa que se trabaje en esta dirección para que en la Generalitat, presidida por Mazón, pueda alcanzarse un nuevo acuerdo del Consell», que tramite un proceso «con coste para el incumplidor». Según Badenas, entre las cantidades procedentes del «fondo CVC y activos suficientes en el patrimonio del club, en el terciario del estadio, derechos de imagen, etc.» podrían sumarse los «150 millones» que él estima de coste para la finalización de la obra. Asimismo, en lo referente a la licencia, recalcó que el nuevo promotor que fuese a hacer la obra «le tocará pedir otra licencia pagando avales y con garantías suficientes» para evitar la posibilidad de incurrir en una ilegalidad.