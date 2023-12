La escasa o casi nula posibilidad de reforzarse en este mercado de invierno apareció en la rueda de prensa previa al partido de esta noche en Mestalla ante el Barcelona. Rubén Baraja habló con franqueza de este problema que persigue al Valencia con Peter Lim: «Lo habló la presidenta ayer. Es un tema económico que no depende de nosotros. Salvo sorpresa no tenemos opción», explica el vallisoletano sin la intención de profundizar mucho en el tema. En cualquier caso, el Pipo explica que se «adaptará a las situaciones que vengan» a partir del próximo uno de enero.

El Pipo dejó claro en rueda de prensa que «tratamos de argumentarle nuestra posición (al club). Hemos manifestado la realidad del equipo en cuanto al número de jugadores y es que entre lesiones y sanciones la plantilla se queda justa. Le haces entender que es importante que haya competencia y tener posibilidades». Sin embargo, «la respuesta es que financieramente no puede ser porque no se lo permite el club». Además, no quiso dar iuna imagen de resignación por la falta de efectivos, sino que transmitió todo el apoyo posible a sus futbolistas: «Ahora no hay resultados en este momento, pero el equipo compite y da el máximo en cada partido y acción. Esto es lo que tiene valor para mí, no estar lamentando que el club no ficha jugadores. Tengo que apoyarles al máximo y yo mato por los jugadores».

En el apartado de ‘salidas’ también hay pocas certezas. Layhoon dejó este jueves la puerta abierta a que jugadores «no tan necesarios» hagan las maletas, aunque eso implicaría debilitar aún más la plantilla de lo que ya está». El preparados valencianista explicó que a día de hoy no sabe lo que va a suceder con su plantilla y mantuvo abierta la puerta que abrió la presidenta en la Junta: «Esto no se ha valorado. La info que se ha dado es de cara al plano económico, así que no te puedo decir lo que va a pasar, porque pueden haber ofertas o movimientos y a mí nadie me ha asegurado nada. Tampoco sabemos si alguien va a salir, no se puede saber ahora. Necesito concentrarme en mis jugadores y equipo», dijo el técnico.

Lim y el descenso Otro de los puntos del día de la Junta del jueves fue la posibilidad de perder la categoría, algo que cerca estuvo de suceder la temporada pasada. La presidenta transmitió que Lim, máximo accionista del club, «no ve posibilidad de descenso». Al respecto, Baraja comentó que «Hay que hacer una valoración más global de todo esto. No sabemos lo que puede pasar de aquí a final de Liga, no se puede saber. En lo que estamos centrados es en tratar de sacar lo máximo de la plantilla que tenemos. Que los procesos se aceleren para encontrar rendimiento y centrarnos en lo que tenemos que hacer. Gasto mi energía en tratar de acertar. Me puedo equivocar, pero es en lo que tengo que trabajar».

Sobre el partido que enfrenta esta noche al Valencia y al Barça en Mestalla, Baraja dijo que la única opción de sacar un resultado positivo pasa por «hacer un partido completo y de intensidad, manteniendo el partido vivo hasta el último minuto». También destacó que «hay que tener claridad en los metros finales» porque «el juego del Barça te acaba hundiendo porque tiene mucho la pelota. Debemos hacer muchísimas cosas bien para competir y a veces tampoco es suficiente». El técnico del Valencia, a pesar del mal momento del FC Barcelona, avisó que «es peligroso, tanto individual como colectivo. Velocidad, desdoble, uno contra uno, llegadores. Son muy completos, pero nosotros también tenemos cosas que decir mañana». Sobre su propio equipo, Baraja dijo que lo ve «con gran hambre y sensación de necesidad para sumar un resultado positivo. El equipo está bien y debe estar convencido de lo que debemos hacer y llevar el plan del partido. Mestalla sabe que cada punto es importante y los de mañana valen lo mismo que los de Granada o Celta. Estoy convencido de ello». Otras de las armas para puntuar será mejorar la gestión de esos últimos minutos, ya que muchos duelos se definen al final», concluyó el preparador vallisoletano.