El Valencia cerrará su año competitivo en Vallecas buscando un ‘rayo’ de esperanza. Después de empatar contra el FC Barcelona con un ‘golazo’ de Hugo Guillamón que levantó los ánimos del valencianismo, pero que no puso fin a la mala dinámica de resultados, el conjunto de Rubén Baraja quiere que esta visita a la capital de España sea la que le permita encarar el futuro con un cambio de miras. El propio técnico manifestó en su comparecencia ante los medios que espera que lo conseguido hasta el momento -salvar al club de una situación límite y tratar de sentar las bases de su identidad como técnico en Mestalla- solo sean el principio de algo bueno para el futuro. Ahora tiene la oportunidad de empezar a dibujar una mejor trayectoria, una que le aleje de los puestos de descenso y que en su momento le pueda hacer plantearse otro tipo de cotas. Dando por sentado que no va a contar con la ayuda del club en forma de fichajes de invierno y rezando para que el equipo no se debilite todavía más, a día de hoy lo que construyan el entrenador y su joven plantilla es todo a lo que se puede aferrar la afición.

El estadio del Rayo es el lugar en el que los del Pipo quieren dar ese ‘volantazo’ a su trayectoria de resultados, que a día de hoy marca solamente dos puntos de los últimos 15 en disputa y que no solo han dejado al equipo en tierra de nadie si no que han recordado el riesgo que supone que los de abajo aprovechen el mercado y cambios en los banquillos para empezar a sumar victorias. Los madrileños atesoran los mismos 20 puntos en la tabla (décimo contra undécimo) y marcan la diferencia entre acabar el año en la zona media y, quizás, más cerca de Europa o hacerlo en la zona baja y más próximo a los puestos de descenso a la Segunda División. 2023, el año de Baraja El Pipo llegó como salvador para arreglar «un curso pasado brutal en todos los sentidos». «Sin duda he crecido como entrenador y persona. Sabemos la situación que se ha planteado y la asumimos con gran responsabilidad, pero también hacerlo con intención y ambición de poder mejorar y crecer. Estamos tratando de mantenernos serenos en momentos de dificultad. Intento llevarlo todo a lo positivo», señaló el vallisoletano echando la vista atrás. El Pipo hizo balance de lo que ha sido para él el 2023, «del que se pueden hacer muchos análisis». «La realidad es que hemos vivido una situación complicada desde que llegué y hemos puesto toda nuestra energía y conocimiento. Estamos construyendo las bases para un equipo mejor para el año que va a entrar. Lo más destacable es la comunión que existe entre el equipo y la afición porque ha sido fundamental. El otro día fue alucinante», reconoció sobre el papel que jugó la grada contra el Barcelona. Respecto a mejorar los registros del curso pasado, Baraja se mostró optimista. «Siempre uno quiere más. Creo que lo que tratamos de poner es esa energía, empuje y mensaje de lo que queremos del equipo. Necesitamos una identidad con la que competir, que el aficionado se sienta identificado. Me gustaría tener 60 puntos, pero... Por qué no creer que esto es el principio de algo para el futuro», fantaseó el técnico valencianista.