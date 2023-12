El conjunto de Baraja llevaba tiempo con jugadores agotados, problemas con las lesiones (como es el caso de José Luis Gayà y André Almeida) y también con sancionados (como es el caso de Javi Guerra y Paulista) pero el técnico ha sabido gestionar todo eso de la mejor manera posible.

Yaremchuk fue uno de los jugadores del partido en Copa del Rey. No era difícil. Jaume fue el mejor y eso explica todo de una jornada en la que el equipo estuvo a un nivel bajísimo. Sin embargo, el ucraniano sí encontró una mejoría en lo personal con un buen gol y demostrando que está trabajando para cambiar esa dinámica individual. El futbolista no ha tenido suerte desde que aterrizó en la entidad y la sensación es que no tiene nada que ver con su profesionalidad, que desde dentro del vestuario apuntan que está fuera de dudas. El delantero está trabajando y contra el Barcelona estuvo a un gran nivel en el primer periodo a pesar de haber bajado el rendimiento en el segundo, donde fue sustituido. Contra el Rayo salió para tratar de aportar y consiguió hacerlo con varias faltas que frenaron el juego.

La temporada de Hugo Guillamón no estaba siendo positiva. Desde que llegó Baraja desapareció de alguna manera del equipo pero el Pipo ha mantenido que esa situación podía cambiar en cualquier momento y así ha sido. Guillamón ha demostrado que ha esperado el tiempo suficiente para tener una oportunidad que cambiara por completo una situación que parecía irreversible. El futbolista apareció en el once titular conntra el Barcelona para encontrar un punto de inflexión que puede cambiar una temporada entera. Más allá del tanto, el futbolista cuajó un partido sensacional. Uno de esos que se guardan en la hemeroteca y es que anuló a Gundogan y Pedri. Frenkie de Jong sí fue el mejor azulgrana pero debió ser expulsado en varias ocasiones. Por su parte, el golazo que anotó sirvió para redondear un partido de escándalo. Y ante el Rayo Vallecano, el jugador de La Eliana dejó claro que no fue casualidad. Dio la talla, tuvo un rendimiento sobresaliente y además selló los tres puntos.

Sergi Canós ha tenido un inicio de temporada complicado por muchos motivos y la mayoría de ellos ajenos a su figura. Él no es culpable de todo lo que ha sucedido tras un verano en el que el Valencia estiró al máximo su llegada al equipo de su vida. Canós quería ser del Valencia y lo ha sido por su empeño. Pero cuando fue entrando en el equipo su proyección se frenó por culpa de una lesión que le dejó fuera del equipo durante mucho tiempo. Sin embargo, el extremo entró con fuerza ante el Rayo Vallecano. Llevaba varios partidos en los que aportaba pero la titularidad le dio alas con un golazo que además vale tres puntos.