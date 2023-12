Rubén Baraja compareció en sala de prensa antes de cerrar el año y a modo de previa del partido del próximo día 2 de enero contra el Villarreal. El técnico valencianista siempre tiene en la boca palabras de agradecimiento hacia Mestalla y el apoyo que le está brindando en una época muy complicada para el club.

Los datos de asistencia al estadio son, de hecho, superiores a temporadas en las que el equipo disputaba competiciones europeas y el Pipo expresó sus deseos para el futuro, además de analizar esta respuesta de fidelidad por parte del valencianismo: «Nuestro deseo es volver a jugar Europa al final de este proceso que estamos pasando. Espero que esto sea el inicio de que algo positivo pueda pasar y que el Valencia esté más arriba y pelando por competiciones que, históricamente, siempre lo ha hecho», afirmó.

El papel de la hinchada

Para mí es clave tener a tu afición al lado, ellos entienden el momento en el que estamos. Les hace cierta ilusión ver cómo se entregan estos jugadores, gente joven, de aquí, la energía que desprenden... Y ellos tienen que saber lo importante que son para nosotros. Vienen con predisposición de apoyar...», señalaba el preparador.

En esta línea, el Pipo explicó que lo único que le preocupa de cara al nuevo año es empezarlo con victoria para poder regalársela a la afición en un choque en el que se volverá a rozar el lleno a pesar de jugarse en un horario que no acaba de gustar al técnico: «Realmente no sé si la hora nos afectará. Es tarde y hará humedad», razonaba. No quiso perder tiempo en ello y se centró en la relevancia y dificultad del choque: «Hay un algo especial en este tipo de partidos, que son derbis regionales. Hay la intensidad y la emoción que todo espectador quiere. Esperemos dar un buen espectáculo y que caiga de nuestro lado. Es un gran rival con diferentes fases y ahora está empezando una con un entrenador que todos conocéis y saca rendimiento a sus jugadores. Hay que estar concentrados e interpretar bien el partido. Es muy importante ganar este partido», explicaba, haciendo hincapié en lo que la llegada de Marcelino García Toral puede aportarle al equipo.

La palabra «equipo»

Su Valencia, por otra parte, puso fin en Vallecas a una mala racha de resultados con un triunfo logrado gracias al gol de Sergo Canós. El equipo es reconocible y no negocia el compromiso en todos los partidos, pero está teniendo problemas en la generación de juego ofensivo siendo el segundo equipo de toda LaLiga que menos chuta y el tercero que menos lo hace a portería, además de depender mucho de los goles de Hugo Duro, el máximo realizador en lo que va de campaña para los valencianista. Baraja analizó también esta circunstancia: «Pensamos que lo importante es el equipo y lo que compone que un jugador eté más acertado y otros que no participan entren y aporten. Pensamos en el global y eso es mejorar aspectos de juego y tratar de hacer un análisis respecto a lo mejorable y seguir haciendo lo que hacíamos bien hasta ahora, para mejorar la segunda vuelta. A ver si Hugo puede hacer otros tantos goles en la segunda vuelta. Todo esto conlleva la palabra ‘equipo’.

«Mosquera quiere aprender»

Con la baja de Diakhaby, Baraja tendrá que elegir pareja titular y explicó que todos tienen opciones de jugar si se lo ganan. También puso en valor el progreso de Cristhian Mosquera de promesa a titular: «Ha ido creciendo en esa constante mejora y autoexigencia. Te escucha, quiere aprender y su crecimiento es gracias a su esfuerzo. Hay que confiar en él lógicamente, pero es él quien evoluciona. No regalamos nada a nadie y el que participa lo hace porque se lo merece. Su reto es ser constante en rendimiento durante toda la temporada completa para consolidarse», señalaba sobre el hispanocolombiano, que es el que parte con ventaja para ser el jefe de la retaguardia.