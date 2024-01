Mestalla abre el año a lo grande. El Valencia y el Villarreal arrancan 2024 en un duelo autonómico marcado por la vuelta de Marcelino García Toral a la que fuera su casa. El objetivo de los dos equipos es cerrar la primera vuelta del campeonato con una victoria revitalizante que marque el camino y comenzar la exigente cuesta de enero con energías renovadas y la mochila de confianza un poco más llena. Va a hacer falta. El calendario se empina peligrosamente con partidos de liga y Copa y la temporada no espera a nadie. Esta noche es importante ganar para unos y para otros. Por los puntos, por las sensaciones y por la esperanza de dos aficiones que se merecen un 2024 mejor. Año nuevo, vida nueva. Valencia y Villarreal la necesitan.

A diferencia de lo que ha pasado durante las últimas temporadas, las urgencias corren de lado de los ‘groguets’. Parecía imposible en verano, pero Rubén Baraja ha conseguido darle estabilidad al Valencia con 23 puntos que poco o nadie esperaban a estas alturas del campeonato. El equipo arranca el año desde la tranquilidad que ofrece la décima posición en la tabla y los diez puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Un colchón importante pero no definitivo que obliga al Pipo a no bajar el listón de la exigencia. Y menos delante de la afición en Mestalla, donde no pierde desde el 27 de septiembre a manos de la Real Sociedad. Desde entonces, dos victorias (Cádiz y Granada) y dos empates (Celta y Barcelona). El equipo cerró 2023 con buen sabor de boca con el empate (1-1) contra el Barça en Mestalla y la victoria (0-1) frente al Rayo en Vallecas. El reto es empezar el año igual que se acabó siendo fiel a las señas de identidad de un joven equipo de Baraja que quiere seguir compitiendo en 2024 por encima de sus posibilidades.

El problema de Baraja volverá a ser el de siempre: su plantilla corta. A la baja ya sabida por lesión de André Almeida hay que unir la sanción de Thierry Rendall y las ausencias de los internacionales Mouctar Diakhaby y Selim Amallah. El guineano y el marroquí ya se han incorporado con sus selecciones nacionales para preparar la Copa África en Costa de Marfil del 13 de enero al 13 de febrero. El Pipo los echará de menos. Gabriel Paulista y Cristhian Mosquera repetiran en el centro de la defensa. La buena noticia para el técnico es la vuelta del capitán José Luis Gayà al lateral izquierdo un mes después. Hugo Guillamón y Sergi Canós pueden tener continuidad en el once titular después de sus buenas actuaciones con las que cerraron el año. El Pipo podrá contar con Javi Guerra, Hugo Duro y Jesús Vázquez a pesar de los procesos gripales que arrastraron durante los últimos días.

El Villarreal llega a Mestalla después de una primera vuelta más accidentada y con mayor necesidad de puntos. Seis puntos sobre el descenso en un margen demasiado estrecho y peligroso. Marcelino despidió el año con victoria al Celta y su reto es mantener esa dinámica ganadora. Una victoria les dejaría a un punto del Valencia y les reforzaría de cara al futuro. La lista de bajas es larga. Foyth, Yeremy Pino, Denis Suárez, Pedraza y Sorloth son baja por lesión, Comesaña y Álex Baena están sancionados y Aïssa Mandi, convocado para la Copa África. Raúl Albiol es duda. El técnico asturiano en cambio podrá recuperar a Gerard Moreno, Francis Coquelin, Étienne Capoue, Alberto Moreno o Matteo Gabbia, que pese a estar a punto de abandonar el club estará disponible y tiene opciones de ser titular.