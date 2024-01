Mestalla tributó anoche una cerrada y unánime ovación final a Ángel Castellanos, emblema de uno de los mejores Valencia de la historia, fallecido a los 71 años de edad, aquejado de Alzheimer. Con la muerte del exfutbolista granadino, el valencianismo pierde una referencia indiscutible con 468 partidos (entre oficiales y amistosos) de una de sus grandes épocas gloriosas, la de la conquista de la Copa, Recopa y Supercopa de Europa entre 1979 y 1980. Muchas veces discutido por la misma grada, por un estilo en apariencia tosco en comparación con el virtuosismo de los grandes solistas con los que compartía vestuario, Castellanos se va con una gratitud de la que ya fue testigo como futbolista, y también como leyenda del club, especialmente en el partido del Centenario de 2019.

En aquel equipo de leyenda en el que despuntaban la genialidad de Mario Alberto Kempes o la maestría de Solsona, Bonhof, Subirats o Ricardo Arias, Castellanos era el antihéroe, un pivote defensivo sin alardes estéticos que se encargaba de tapar el juego atacante rival. Con una barba que no abundaba en aquel fútbol, a excepción de contados casos como los de Paul Breitner o el doctor Sócrates, en realidad Castellanos seguía con su oficio la tradición arrancada en los años Antonio Puchades y que con el tiempo heredaría David Albelda. Su estilo poco preciosista, en más de ocasión, fue silbado por la grada de Mestalla, pero, como el propio Castellanos aseguró en una entrevista en 2016 a Levante-EMV, «puedo decir con orgullo que tuve el honor de no venirme nunca abajo por mucho que me silbaba Mestalla». Criticado y adulado, Castellanos se rehizo de críticas que han acompañado a muchos valencianistas en distintas épocas. Al mismo Puchades la grada lo llamaba «Coll gelat». Enrique Buqué propició el nacimiento de un refrán, que todavía pervive hoy en la memoria oral del mestallismo: «Eres més lento que Buqué». Y el gran Fernando Gómez Colomer, director de orquesta del Valencia de los 80 y 90, se las tuvo tiesas con algunos sectores del estadio, que le afeaban una supuesta lentitud (que no era tal) en su juego. Un tipo tan sabio como Pasieguito, descubridor de Kempes y Mijatovic, eligió a Castellanos en sus experiencias en el Valencia, pero también en el Sabadell y el Granada, los otros equipos en los que militó Castellanos. Profesional de abnegado, callado y eficiente compromiso, valencianista entre 1976 y 1986, dejó el club a los 33 años, ya veterano, tras consumarse el descenso a Segunda.

Su imagen, ya aquejado de Alzheimer, apoyado en su compañero de equipo y fiel amigo y escudero Manolo Botubot, saliendo al terreno de juego de Mestalla en el Partido de Leyendas de 2019, fue uno de los momentos culminantes del Centenario del club. Y, al mismo tiempo, aquel aplauso del estadio fue el acto de justicia poética por la incomprensión recibida en su época de futbolista. Una ovación que anoche le volvió a rendir Mestalla, en el duelo ante el Villarreal.

Luto en el fútbol

Castellanos fue tres veces internacional con España y las tres en 1974 (contra Escocia, Agentina y Dinamarca) y las tres veces siendo futbolista del Granada, el equipo de su tierra. Su excompañero Fernando Giner, como presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, le hizo entrega el pasado mes de septiembre de una camiseta conmemorativa. La noticia de su fallecimiento, no por temida, desató una oleada de duelo en el valencianismo y en el fútbol español. Desde excompañeros, como Botubot, Fernando, Kempes o Giner, hasta rivales como Calderé, pasando por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, manifestaron su pesar por el fallecimiento de una leyenda que, a pesar de las etiquetas, ya se recordará sin discusión.