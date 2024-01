El verano terminó con una plantilla joven, sin demasiada experiencia en algunos casos y con apenas una apuesta en el mercado de fichajes: Pepelu. El resto eran más incógnitas y además el equipo había perdido a jugadores como Justin Kluivert, Samuel Lino o Nico González, quienes sí tuvieron participación positiva en distintos tramos. También se marcharon Cavani y Castillejo, quienes no contaban para el técnico y quienes habían mostrado en la primera mitad del 2023 estar lejos de ser lo que necesitaba la plantilla del Valencia CF. Con todo eso, el Pipo dio una lección y demostró al vestuario que en Mestalla jugará el que se deje la piel. Y así ha sido desde el minuto uno. Si hace un año aparecieron los Javi Guerra, Diego López y compañía, ahora el Valencia es, más allá incluso de individualidades, un equipo de autor. Baraja dio con la tecla y detrás de eso hay mucho trabajo.

El Pipo ha sido justo desde el inicio de curso con lo que él piensa y con los propios jugadores. Y ninguno de los futbolistas con menos protagonismo ha ido bajando los brazos en ningún momento. Y además ha ido sumando a más jóvenes para la causa. Uno de los ejemplos es Fran Pérez. Pasó de estar a un paso de Segunda para contar con minutos a ser titular indiscutible con el equipo valencianista en estos momentos. Con muchas cosas que mejorar todavía, el Pipo ha sacado su mejor versión en la élite. Por otra parte está Mosquera. Lo del central es una exhibición tras exhibición y desde que ha pisado el once titular no lo ha soltado. Cenk, apuesta de la dirección deportiva y del club, está sin minutos y Baraja ha confiado en Mosquera por méritos propios.

Otra de las claves del éxito del Valencia del Pipo Baraja es recuperar a jugadores para la causa. El mejor ejemplo es Hugo Duro. La temporada pasada acabó incluso llorando en varios partidos por su situación personal pero también colectiva. Al ariete no le salía nada pero no bajó los brazos y siguió trabajando. Y este año ya suma 8 goles en Primera. Por su parte, Hugo Guillamon es otro de los jugadores que ha pasado por muchos problemas y a pesar de eso ha seguido currando y ha tenido su oportunidad tras la roja a Javi Guerra. Con él, 7 de 9 puntos posibles. Y el último caso es el de Yaremchuk. El ucraniano marcó su primer gol en liga y en Mestalla ante el Villarreal y ya disfruta cada vez más con la camiseta valencianista.

Pepelu coge el mando

Es el jugador de moda en el Valencia CF y su impacto en el equipo ha reventado las expectativas tras su fichaje. Aunque no es el único nombre propio de la temporada en un once con una identidad de juego y una estructura con las piezas clave muy definidas, Pepelu compra papeletas en cada partido para terminar el curso como una de las sensaciones de toda la Primera División.

El joven centrocampista fue la gran apuesta - económica y deportiva- en el mercado de fichajes del pasado verano. El Pipo tenía claro qué perfil necesitaba para convertirse en la piedra angular del equipo. Una posición ávida de un futbolista con la serenidad y el vuelo suficiente para sostener y aportar en ambos campos.

Los datos arrojan que su influencia en el equipo es total: Segundo en goles, primero en pases precisos (82%), en pases clave y en balones largos. Hasta en aspectos defensivos aparece su nombre entre los más destacados. De hecho según datos estadísticos de SofaScore, Pepelu es el mejor jugador del equipo en valoración (7’28). Solo Jorgensen evitó que el inicio de 2024 fuese cum laude para Pepelu. El de Denia firmó un doblete en Mestalla para cerrar la victoria frente al Villarreal con otra actuación destacada. Solo el meta groguet evitó un triplete que hubiera supuesto un broche maravilloso a una noche mágica. Pepelu empieza el año con su mejor versión .

Javi Guerra «Si no me tiran, o algo, tengo pensado seguir»

El Valencia, si de algo puede presumir ante el desinterés y el abandono de Peter Lim en darle herramientas competitivas a su club, es de la fuerza y el orgullo de su grupo de futbolistas. Entre el talento, la entrega y el amor propio que destilan los jugadores entrenados por Rubén Baraja, Javi Guerra está siendo una de las sensaciones después de su irrupción el pasado curso y su asentamiento en la primera plantilla la presente temporada. El ‘8’, una de las piezas más codiciadas de la plantilla, sueña con triunfar como local en Mestalla, pero es consciente de que milita en un club cuya capacidad para retención de talento es mínima. Uno de los motivos principales por los que la plantilla del Valencia está cada vez más debilitada y por los que los Javi Guerra, Pepelu y compañía son motivo de orgullo entre la afición valencianista. «Mi idea es estar hasta el final de temporada. Tengo contrato. Si no es que me tiran o algo tengo pensado seguir en el Valencia. Ahora es momento de pensar en la temporada e intentar hacer un buen año», fue el testimonio de Javi Guerra, con contrato hasta 2027 y una cláusula de 100 millones de euros, pero que sueña con seguir haciendo carrera en el Valencia pese a que Corona lo coloque como un futbolista por el que sacar rédito. Por ello, sus palabras fueron, cuanto menos, sintomáticas. No obstante, el centrocampista mostró así sus ganas de continuar disfrutando como valencianista y delante de una afición que ya le tiene como uno de sus grandes ídolos. Este año, el futbolista ha jugado 17 partidos en los que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.