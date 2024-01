José Luis Gayà es leyenda viva del Valencia CF. El capitán igualó contra el Villarreal los 340 partidos oficiales de uno de los grandes futbolistas de la historia del club: Vicente Rodríguez. Todo un ídolo de su infancia y una inspiración para su carrera deportiva. Le impresionaba su capacidad de desborde por la banda y le sirvió de referencia para perfeccionar su juego en el carril izquierdo. El puñal de Benicalap fue una de sus grandes motivaciones para entrenar, crecer y convertirse algún día en jugador del Valencia. De hecho, después de una primera temporada como profesional luciendo el ‘31’ a su espalda, eligió el dorsal ‘14’ en honor a Vicente para su segundo año como jugador del primer equipo. Fue en el verano de 2015. Hace casi diez años. Así lo explicaba entonces. «Tenía que cambiar de dorsal y vi que el ‘14’ estaba libre, es un dorsal que siempre me ha gustado porque siempre me he fijado mucho en Vicente. Era un extremo que lo tenía todo. Recuerdo sobre todo ese gol en Sevilla que nos dio la Liga. Fue un momento muy bonito para todos. Ha sido un referente para el valencianismo y para mí. Me encantaba como jugador y ojalá pueda hacer la mitad de los que él hizo en el Valencia que fue muchísimo». Casi una década más tarde, Gayà ha alcanzado a Vicente en número de partidos oficiales, es el gran capitán del equipo, el líder del vestuario, el orgullo de la afición y la inspiración para las nuevas generaciones de canteranos. Como en su día Vicente. Pasado, presente y futuro. La leyenda del ‘14 continúa.

«Para mí es un orgullo que un chico de la casa y zurdo además que juega o menos en mi posición lleve el ‘14’. Ese número va a estar a buen recaudo. Gayà va ser un referente en el Valencia en los próximos diez-doce años, seguro», auguraba Vicente en 2015. No se equivocó ni un ápice. A sus 28 años, Gayà se sitúa en el top-10 de jugadores del Valencia con más partidos (277) en primera división y en el top-20 de futbolistas con más encuentros (340) disputados en todas las competiciones. Los mismos que jugó Vicente. A falta de la segunda vuelta y la recta final de la Copa del Rey, el capitán está a tiro esta temporada de los registros de Amedeo Carboni (350), Vicente Asensi (354), Javier Subirats (354), Juan Ramón Santiago (358), su actual entrenador Rubén Baraja (362) y el tristemente fallecido Ángel Castellanos (363). Historia pura del Valencia. La lona en la fachada de Mestalla le espera. La misma que se merece Vicente y todavía no tiene. El capitán se coló en septiembre entre los veinte jugadores con más partidos en el Valencia con tan solo 28 años y 100 días convertido en el segundo futbolista del Valencia más joven en llegar a esta cifra. Solo lo supera el registro de Fernando. Su proyección es meteórica. Gayà podría plantarse con 31 años rondando la cifra de 500 partidos. Y eso son palabras mayores. Solo hay tres futbolistas en esa zona noble de la historia en los 101 años de vida del club. A cuál de los tres más grande. Fernando (553), Ricardo Arias (521) y Albelda (485). Un peldaño por abajo están Angulo (434), Mestre (424), Cañizares (414) y Saura (400). Palabras mayores. Mestalla se puso en pie el martes para aplaudir al capitán cuando fue sustituido contra el Villarreal con el partido ya sentenciado. La grada joven coreó su nombre. Gayà entró a 2024 a lo grande participando en los tres goles del Valencia: con asistencia de gol a Yaremchuk en el 1-0, con el pase a Hugo Duro que acaba en el penalti del 2-0 y con el centro al área que provocó las manos de Altimira del 3-0. El lateral zurdo llevaba un mes sin jugar por lesión, pero no se notó su inactividad. El único rastro fue la protección especial que lucía en la rodilla que tantos problemas le ha dado durante las últimas semanas. Gayà siempre bromeó con la posibilidad de haber formado una banda izquierda con Vicente. «¡Hubiera estado bien tenerlo por delante, no hubiera que subir tanto porque él prácticamente lo hacía todo! Me hubiera encargado más de defender!». Desgraciadamente para el Valencia la realidad es bien distinta a la de principios de siglo.