Ni fue el mejor partido de la temporada del Valencia CF ni tampoco pasará a los anales de la historia del club. Al menos siempre y cuando no se convierta en el camino de un campeón de Copa. Sin embargo a estas alturas de competición lo más importante es el resultado, porque los blanquinegros estuvieron 73 minutos en la lona. Rubén Baraja no se escondió y destacó su molestia por el inicio titubeante de su equipo, que dio paso al gol local y obligó a los valencianistas a disputar la prórroga. «Estoy contento por haber pasado, siempre hay que valorarlo. No me ha gustado el inicio, no podemos permitirnos ese tipo de lujos. El partido podía haber estado ahí. Al ir ya a remolque desde el principio nos obliga a tener la pelota, a atacar sin parar y ya es un partido distinto al que habíamos planificado», analizaba el entrenador pucelano tras la victoria en Cartagonova.

No obstante Baraja fue duro en su justa medida porque lo importante era colar una bola en el sorteo de octavos de final y sabe lo difícil de este tipo de eliminatoria: «Pasar de ronda es complicado. Todos los partidos son igualados incluso algunos ganan en la prórroga como nosotros. Esto es la Copa. Afortunadamente hemos pasado». Por otro lado el míster no quiso ponerse una meta pero repitió la importancia que le dan a este torneo: «Le damos valor y queremos tratar de llegar lo más lejos posible porque nuestra historia nos lo exige así. Lo importante es estar en el siguiente bombo y ver cuál es el sorteo. Cuando tienes la posibilidad de pasar rondas es una competición muy bonita». Asimismo Baraja se lamentó de que la falta de concentración inicial porque era algo planeado. «Esperaba que salieran así, la primera acción nos ha puesto un poco nerviosos. Un balón al espacio que no hemos defendido bien y a la siguiente ha sido gol. No ha sido suficiente el primer aviso. Habíamos hablado que este tipo de partidos son así, no hemos entrado bien. Es una buena lección para aprender. Si no entras concentrado o como debes, se te pone cuesta arriba y ya tienes que sufrir para dar la vuelta», explicó El Pipo. «Hay que extraer cosas positivas. Hemos hecho un gol a balón parado que no habíamos hecho hasta ahora. La Copa sirve también para que todo el mundo sea partícipe y que la plantilla crezca como equipo», sentenció en clave positiva el míster. Canós: «Intentaremos mejorar» Uno de los protagonistas del duelo fue el atacante con su segundo gol como valencianista: “El gol es muy importante, siempre es bonito marcar y hemos podido empatar y luego darle la vuelta. Muy feliz y hay que seguir trabajando». El de Nules siguió el discurso del técnico y destacó la dificultad que han tenido los equipos de mayor categoría para superar esta ronda: «Todos los partidos han sido muy difíciles para todos los equipos. Muchos Primeras han sufrido para poder pasar. Sí que es verdad que nos ha faltado un poquito más. Veremos en qué hemos fallado e intentaremos mejorar». Canós avisa: «El objetivo es jugar el próximo partido y ojalá nos toque en Mestalla».