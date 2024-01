A falta de inversión, de fichajes y de una gestión que permita al Valencia levantarse de la mediocricad deportiva en la que está instalado en los últimos años, la Academia sigue sacando las castañas del fuego para que un club histórico y centenario como es el de Mestalla no siga perdiendo magia. En el último año han sido Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, Cristhian Mosquera o Fran Pérez los que han derribado la puerta del primer equipo para quedarse. Esta temporada le llegó el turno a Yarek, que lo aprovechó y ya ha tenido un papel muy importante con Barja a pesar de que solo tiene 18 años. Ahora irrumpe David Otorbi, que en Copa ante el Cartagena se convirtió en el jugador más joven de la historia del Valencia en debutar con el primer equipo y dejó varios detalles del jugador que puede llegar a ser en un futuro próximo.

Generación del 2007, a sus 16 años David Otorbi ni siquiera es un habitual en el Valencia Mestalla. Juega con el Juvenil A de ‘División de Honor’, aunque sí ha participado en alguna ocasión con el equipo de Miguel Ángel Angulo. Es uno de los canteranos en los que más esperanzas hay depositadas y se lo ha ganado por méritos propios destacando en cada categoría en la que ha jugado con la camiseta del Valencia. Este domingo le llegó un premio soñado: debutar con el primer equipo, además en un partido con final feliz porque concluyó con la clasificación blanquinegra a octavos de la Copa. El pasado martes, en el partido de liga ante el Villarreal, ya estuvo cerca de debutar, de hecho fue uno de los elegidos para calentar en la banda, pero finalmente Baraja se decantó por otro perfil de futbolistas para conservar el resultado.

Valentía y verticalidad

Otorbi debutó en Cartagonova y lo hizo con una entrada triunfal en un partido complicado ante el Cartagena. Con resultado adverso, con el equipo efesé encerrado en su propia área y con muchos jugadores pasando apuros para encarar y encontrar suerte en el uno contra uno. El futbolista de la cantera salió para encarar y lo hizo. Sin nervios. Tranquilo con la situación y esperando cada vez que le llegaba el esférico fue capaz de superar con facilidad a cada uno de sus rivales. Incluso en una de ellas llegó a línea de fondo, miró al corazón del área para centrar y volvió a pensar en dos ocasiones para tirar hacia atrás y encontrar el pase de la muerte. El técnico del Valencia, Baraja, reconoció cuál había sido su mensaje antes del gran debut. «Es un día feliz para él y seguro que le van a bombardear. Lo tiene que disfrutar porque no deja de ser un chiquillo que ha debutado hoy. Tiene unas posibilidades enormes». La mejor noticia en cualquier caso es que el Pipo ha demostrado que cuando apuesta por un jugador de la cantera no le pierde de vista de cara al futuro. No lo ha hecho con los jugadores en los que confió el curso pasado como Javi Guerra, Fran Pérez o Diego López, tampoco en Alberto Marí.