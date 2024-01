El Nuevo Mirandilla es el escenario y el Cádiz el rival contra el que el Valencia CF tratará de dar continuidad a la prometedora racha de resultados que ha construido en los últimos tres partidos de liga. El equipo de Sergio González necesita los tres puntos como el comer. En las últimas semanas ha ido cayendo en la tabla hasta ocupar puestos de descenso, pozo del que puede salir con un triunfo ante el Valencia. Rubén Baraja es plenamente consciente de la urgencia cadista y transmitió este sábado, en la rueda de prensa previa al partido, la dificultad del choque: «Planteamos el partido con la dificultad que puede tener. A pesar de que no está teniendo resultados van a ser muy intensos, tienen virtudes a pesar sus resultados, te va a llevar a límite y tenemos que ir con la mentalidad de saber dónde estar fuertes y concentrados. En el inicio de partido, balón parado, mantener concentración para poder ganarlo que es la ilusión que tenemos para mañana».

Además, el Pipo está obligado a afrontar el partido con un incoveniente de última hora. El preparador vallisoletano confirmó que Yaremchuk no está disponible al no superar un proceso febril: «Hemos tenido una situación con Roman que está con fiebre y es el único de los que estaban disponibles que no va a poder estar». Así, el ucraniano se une a las bajas de Almeida por lesión y Diakhaby y Amallah por estar en la Copa África.

Con dificultades añadidas, el Valencia tiene la oportunidad de encadenar el tercer triunfo seguido en la competición doméstica tras asaltar Vallecas y vencer en el Derbi autonómico ante el Villarreal. «Es un objetivo que te da este partido, pero me concentro más en qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, más que las consecuencias del resultado. Lo importante es trabajar cómo tener las opciones de ganar el partido. Me he centrado en cómo conseguir esta victoria». Sobre la posibilidad de premiar a su plantilla, Baraja comentó que «días libres es complicado con los partidos que tenemos ahora. Ellos saben que para nosotros ganar en Cádiz sería muy positivo y espero la respuesta que necesita el partido».

El Valencia afronta la visita a Cádiz en una situación muy distinta a la del curso pasado cuando el conjunto de Mestalla más ahogado por el descenso estaba. «El año pasado ellos usaron bien sus armas para ponerse por delante y es un equipo que trabaja muy bien cuando se pone por delante. Tenemos que tener opciones siempre de estar vivos. Allí ellos son peligrosos. Queremos ser capaces de desconectar esa energía que tiene el equipo y hacerles daño. Será muy parecido al de la temporada pasada. Y habrá que hacerlo mejor a pesar de la recta final en la que pudimos empatar. Pero es una buena referencia ese partido para saber qué cosas no hicimos bien y qué cosas mejorar. Jugar en este tipo de ambientes como Vallecas, campos en los que el público es determinante mos tiene que hacer madurar crecer y saber competir en este tipo de escenarios», comentó el técnico valencianista.

Por último, el Pipo no dejó de lado su discurso de ‘partido a partido’ y no quiso desviar la atención por el próximo partido copero ante el Celta: «Enfocando nuestras energías en el partido más importante, que es este.Tenemos que poner el 200% en el partido de Cádiz».