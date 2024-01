Las excusas no cesan desde la dirección del Valencia, que mantiene un contencioso con el Ayuntamiento y la Generalitat sobre la caducidad de la ATE. Unos beneficios urbanísticos que las instituciones ya dieron por resueltos al estimar que el club no iba a cumplir con los plazos, y por el que tendrán que renegociar Ayuntamiento y Valencia por unas nuevas condiciones. Unos plazos que no se cumplieron por inactividad de Meriton, que lleva años abandonando a su suerte al club y la ciudad, y cuando más activos han estado ha sido para enturbiar más si cabe la relación con las instituciones mediante la figura de Anil Murthy.

Ahora está al mando de las operaciones Layhoon, ejerciendo de mano ejecutora de Peter Lim, mediante los cuales presentaron ayer miércoles un escrito con las conclusiones de dicho contencioso que mantienen con el Ayuntamiento y la Generalitat, en el que señalan que el Nuevo Mestalla no está construido debido al entorpecimiento y los obstáculos puestos por la Administración valenciana, y especialmente el Ayuntamiento. En el documento, publicado por Tribuna Deportiva, comienzan asegurando que «no ha habido colaboración alguna» y que «mucho menos se han brindado facilidades», señalando con dureza al Ayuntamiento. «Se ha limitado a prolongar los trámites durante meses e incluso años, obstaculizando así la ejecución del proyecto», continúa el escrito presentado por el Valencia. Las conclusiones continúan hablando de «entorpecimiento» y «oposición» por parte de la Administración, asegurando que así es «imposible llevar a cabo un proyecto como la ATE». Pero no se queda ahí, sino que incluso se habla de «a pesar de todos los esfuerzos de mi representada», refiriéndose a Layhoon Chan, presidenta del Valencia tras la caída de Anil Murthy. Y en lo que a las responsabilidades respecta, señalan que «es injusto atribuir al Club el no cumplimiento con los plazos» y de nuevo se excusan en «causas ajenas entre las que destaca de manera notable la negligencia absoluta y la falta de colaboración por parte de la Administración». Ya no se quedan solo en la clásica excusa del Covid, sino que ahora ya señalan al Ayuntamiento. Para concluir el Club recuerda su voluntad de «cumplir e intentar cumplir» con los plazos, «pero ha sido víctima de retrasos constantes y falta de cooperación».