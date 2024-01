El fútbol siempre da una segunda oportunidad. Que ni pintada la de esta tarde. Solo tres días después de la eliminación de la Copa del Rey y otra vez en Mestalla. El joven Valencia de Rubén Baraja tiene el escenario perfecto para reponerse de la dolorosa derrota contra el Celta, retomar la inercia ganadora de las últimas semanas y mantener viva la esperanza de Europa. La decepción del miércoles es pasado. Hay que pasar página. Equipo y afición se reencuentran hoy de nuevo en busca de la reacción. Sin Copa. Todo a la Liga. No queda otra.

Baraja y su plantilla lleva haciendo autocrítica interna desde que finalizó la eliminatoria. El técnico asume que el equipo no estuvo a la altura de la exigencia del momento y su primera respuesta a la derrota fue ponerse manos a la obra en Paterna para corregir todo aquello que se hizo mal contra los de Rafa Benítez. Aún así, su mayor preocupación no reside en lo futbolístico. Lo que le quita el sueño de verdad al Pipo es el impacto emocional que puede provocar el golpe de la Copa a sus chicos. No es casualidad que el Pipo lanzara ayer en sala de prensa un mensaje intencionado de defensa y respaldo a sus niños. «Es momento de cuidarlos». El técnico pidió al valencianismo y al entorno paciencia y apoyo para sus jóvenes futbolistas. Sabe que hoy más que nunca es importante la unión del equipo y la afición. Solo hay una manera de levantare del mazazo de la Copa: juntos.

El Valencia-Athletic de esta tarde en Mestalla es la oportunidad perfecta para dar un paso adelante, cerrar las heridas y encadenar cuatro victorias seguidas por primera vez en la temporada. El equipo quiere demostrar que la derrota contra el Celta fue un accidente y que continúa en el mejor momento de la temporada. Hoy el objetivo es recuperar la versión competitiva de LaLiga, dar continuidad a las buenas sensaciones contra el Cádiz, Villarreal, Rayo Vallecano y Barcelona y establecer una nueva racha ‘Champions’ de 13 puntos sobre los últimos 15. ¿Y por qué no?

La Champions es una utopía, pero la zona Europa no está tan lejos. Esta noche, sin ir más lejos, el Valencia tiene la posibilidad de dormir en la séptima posición. Si el equipo gana al Athletic superará en la tabla a un Betis que juega mañana contra el Barça. Es difícil porque la plantilla no está diseñada para objetivos mayores, pero el rendimiento del equipo en la primra vuelta invita a ser optimista. El único aliciente que le queda a la afición es ver crecer a los niños y mantener vivo el objetivo europeo.

El gran problema es que delante estará un Athletic Club que llega a Mestalla con la etiqueta de ser uno de los equipos más en forma de la Liga.