La presidenta Layhoon Chan aseguró en la Junta de Accionistas del pasado 14 de febrero que el Valencia CF no está en venta. «No tengo constancia de que el club se esté vendiendo o esté en venta y además no creo que esté siendo el caso. El propietario no me ha dicho nada sobre una venta ni me ha indicado que explore esta posibilidad», respondió a pregunta de Libertad VCF. La realidad es bien distinta. Peter Lim está abierto a escuchar ofertas por su paquete accionarial (92%). Desde hace años. Otra cosa es que no haya accionado nada hasta la fecha. La intención del máximo accionista es no dar ningún paso adelante en la venta de sus acciones mientras no obtenga una respuesta positiva o negativa del Ayuntamiento respecto al Nou Mestalla. Tiene su explicación: el valor de sus acciones tendrá un valor u otro en función de si Lim dispone o no de las fichas urbanísticas (convenio).

La misión de LaLiga no es vender clubes. Otra cosa es que los clubes se dirijan a LaLiga para solicitar ayuda relativa a un proceso de venta. En este sentido, según ha podido saber SUPER, en LaLiga constan intereses que podrían pujar más alto que la oferta recibida por Miguel Zorío hace dos semanas. El exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma ‘Marea Valencianista’ presentó una oferta formal de 250 millones de euros a Peter Lim para hacerse con la totalidad de sus acciones. Así lo anunció ayer en un comunicado oficial en el que detalló la oferta inicial, hecho llegar también a Layhoon, Germán Cabrera y Jorge Mendes. «La oferta asciende a 250 millones de euros, estará viva hasta finales de enero, pero el dinero lo tiene asegurado Zorío hasta 2028, por si aparece durante ese tiempo una oferta real que él pueda igualar». La oferta tiene un periodo de exclusividad de 5 meses en la que Lim no podrá negociar con nadie más, según explica el comunicado. Garantías Bravo Capital La oferta viene acompañada de las garantías financieras de la misma entidad que ha financiado a la mayoría de clubes de LaLiga incluido el Valencia de Lim. Su oferta está avalada por Toro Finance (Bravo Capital), cuyo consejero delegado es Antonio Aynat, el cofundador y ex consejero delegado de la financiera Gedesco. Zorío también ha llegado a un acuerdo con la sociedad de valores del mismo grupo financiero para sacar las acciones a bolsa en un periodo de 3 años y repartirlas entre los valencianistas. Zorío añade que, en caso de adquirir el Valencia «el 51% de las acciones se repartirán en los primeros tres años entres los accionistas, socios y aficionados/as» para, en una segunda fase «colocar un paquete de acciones entre inversores dando preferencia a empresarios valencianos y a patrocinadores del club». Zorío mantiene el acuerdo con «una gran constructora» para terminar el estadio en 3 años. El acuerdo incluye la financiación a 30 años de los más de 200 millones que costará la finalización del Nou Mestalla. Zorío entiende que si el Ayuntamiento cumple su palabra y no aprueba las fichas urbanísticas a Peter Lim, «tarde o temprano aceptará la oferta». Es la clave. Su oferta coincide en el tiempo con la concesión de licencias para retomar las obras del Nou Mestalla fijadas para el primer trimestre. Zorío avisa: «La pelota está ahora en el tejado de Lim y el Ayuntamiento que debe decidir entre ayudar al gran enemigo del valencianismo o apoyar la recuperación del club simplemente cumpliendo la ley». La respuesta de Meriton No es la primera oferta que Zorío presenta a Lim por la compra de su paquete accionarial del Valencia. Durante los últimos dos años y medio, ha anunciado otras similares o inferiores (248 millones) que no recibieron ni siquiera respuesta por parte de la propiedad. La oferta es muy difícil que vaya adelante porque la intención inicial de Lim, a la espera del convenio, es vender por una cantidad económica mayor.