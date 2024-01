Los ejecutivos del Valencia CF negocian un préstamo de hasta nueve millones de euros con objeto de afrontar en el mes de febrero la primera parte de las fichas anuales de los jugadores de la primera plantilla. Actualmente, razón por la que se explica, entre otras situaciones, que Peter Lim no haya decidido acometer ninguna operación de mercado hasta que se concrete la venta de Koba Koindredi por tres millones de euros al Estoril, el club se enfrenta al difícil contexto de no encontrar líneas de crédito en el mercado financiero tradicional a causa de las limitaciones que ofrece su economía.

En este sentido, de hecho, no sería la primera vez que el Valencia ha recurrido a empresas de financiación no bancarias o ‘partners’ financieros. Por ejemplo, en noviembre de 2022 el informe de las cuentas anuales reflejaba que la entidad de Mestalla acordó con sus futbolistas retrasar una parte de las fichas, la correspondiente a febrero de 2022. Para ello, pidió financiación por un valor superior a los 10 millones de euros para que los jugadores cobrasen las cantidades pendientes, con la fecha tope del 31 de diciembre de 2022 y con indemnizaciones en forma de intereses. Por entonces, el Valencia ya había cumplido con la devolución del anterior préstamo que le otorgó Gedesco para pagar a los futbolistas en el año de la pandemia, 2020, cuando solicitó también una línea ‘confirming’ de seis millones.

Fuentes del club indican que no van a dar publicidad de los movimientos que afectan a su economía. No obstante, no desmienten la información y añaden que «recurrir a pagarés sería lo más normal».

Por otro lado, las mismas fuentes admiten la existencia de una negociación para renovar, al menos durante medio año más, la póliza de crédito que tiene abierta desde hace un año, desde enero de 2023.Desde el club, mientras tanto, se alude a que acudir como balón de oxígeno a financiación no bancaria para dar respuesta a los pagos salariales de las plantillas profesionales es una práctica habitual en el fútbol español. Incluso, en épocas pasadas previas a la llegada de Peter Lim a València, como ya ocurrió bajo la dirigencia del expresidente Manuel Llorente.