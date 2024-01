Peter Lim no quiere al Valencia. El máximo accionista abandonó al club a su suerte hace años. Todo le da igual. Lo suyo es un desprecio diario a la entidad, a los aficionados y a sus profesionales que reman día sí y día también a contracorriente. Esa dejadez y conformismo del propietario se manifiesta todavía más en los mercados de fichajes. En verano o en invierno. Da igual. Pasó en su día con Javi Gracia, con José Bordalás, con Gennaro Gattuso hace justo un año y pasará con Rubén Baraja tarde o temprano si la propiedad continúa con su gestión autodestructiva. Lo de este mes de enero roza la locura. El Pipo y sus niños han llevado al club al mejor escenario deportivo de los últimos años y la respuesta de Lim es darles la espalda. La consigna de Singapur es clara: fuera Gabriel Paulista para que no renueve automáticamente y ningún fichaje más allá del joven Peter Federico. Normal que Baraja se enfade.

La ‘bomba Paulista’ ha explotado y el Valencia necesita una solución a pocas horas de que concluya el mercado de invierno. Lim ha dado orden al club para dar salida a Paulista antes del cierre de mercado para evitar su renovación automática (ha disputado 16 partidos de los 20 que estipula su contrato) y ahorrarse la alta ficha del futbolista: 5 millones de salario bruto anuales. La orden del máximo accionista es reducir los costes de la plantilla y liberar más espacio de Fair Play Financiero con la salida del brasileño. El problema es que ni siquiera así por su cabeza pasa reforzar al equipo de Baraja. La consigna es no fichar a nadie más allá de Peter Federico. Ni siquiera con el dinero que se ahorraría con la salida de Paulista.

Lim no tiene intención de reforzar el equipo más allá de la incorporación del extremo del Castilla. La prueba es que, según ha podido saber este periódico, el Valencia tenía atado a otro jugador de banda que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque y Lim no ha autorizado su fichaje. A tres días del cierre de mercado: Peter Federico y nadie más.

Lim no solo renuncia a invertir en fichajes. Por su cabeza solo pasa reducir costes aunque eso suponga debilitar la plantilla. Paulista ahora mismo es el tercer capitán y tiene rol de titular indiscutible en defensa junto a Mosquera. La recta final del mercado es muy peligrosa. Peter Lim es una amenaza.

Mensaje a Singapur

No parece casualidad que justo ayer, el mismo día que Lim intenta vender a Paulista, Baraja lanzara un recado. «Me gusta pensar en grande en que he venido aquí para devolver al Valencia a las posiciones donde merece estar. Para eso hay que tener un proyecto, un camino a recorrer. El propietario tiene que estar en la misma línea y ambición: de querer mejorar al equipo, de querer ir creciendo cada temporada y que el Valencia vuelva a estar entre los mejores. El proceso hay que vivirlo, ir paso a paso y cumplir etapas», aseguró en ‘Movistar Plus’. El Pipo tendrá que salir adelante con Peter. No le queda otra a pesar de que la plantilla necesita experiencia y refuerzos en muchas de sus líneas. Una de las posiciones más coja es la de mediocentro. Sin embargo, en la hoja de ruta del club no pasa la opción de reforzarse por dentro. Tampoco en la delantera. Rafa Mir ha aguantado hasta la última semana a la espera de una llamada que no llega y que le obliga a mirar a las ofertas extranjeras.