No ha reforzado al Valencia. Ha reforzado al Atlético de Madrid. Peter Lim se ha salido con la suya. Quería sacar a Gabriel Paulista a toda costa en el mercado de invierno. El hispano-brasileño no renovará con el Valencia CF y se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Atlético de Madrid. La entidad de Mestalla había llegado a un acuerdo total con el Besiktas para la salida del futbolista como adelantó SUPER, pero la llamada del Cholo Simeone lo ha cambiado todo en las últimas horas.

El director deportivo del Atlético Andrea Berta llamó a la puerta del valencianista el lunes por la noche a raíz de la lesión de Giménez y la salida Çağlar Söyüncü al Fenerbahce en calidad de cedido. Simeone conoce a Gabriel de la liga española y mostró interés en la incorporación porque su llegada garantiza rendimiento inmediato. El futbolista vio la opción del Atlético con buenos ojos desde el primer momento. La operación se cerrará en las próximas horas con un nuevo contrato para lo que resta de temporada: hasta junio. El jugador rescindió ayer su contrato con el Valencia (acababa en junio de 2024) y ya se ha desvinculado definitivamente de la entidad de Mestalla en una reunión de veinte minutos de duración entre los agentes del futbolista y el Director Deportivo Miguel Ángel Corona que se produjo ayer a mediodía en las oficinas del club.

La otra oferta que Paulista tenía encima de la mesa era del Besiktas de Fernando Santos. El Besiktas es el club europeo que tenía negociaciones avanzadas con el Valencia del que informó SUPER el lunes. Los clubes se reunieron en las últimas horas y llegaron a un principio de acuerdo, pero la operación estaba supeditada a la voluntad del jugador. Paulista estaba por la labor hasta que llegó el Cholo. El proyecto Champions del Atlético y la posibilidad de seguir viviendo en España le atrae más como es normal. Gabriel pone rumbo al Civitas Metropolitano perdiendo dinero porque la opción Beskitas le garantizaba un salario más alto.

Meriton ha conseguido su objetivo: sacar a Paulista a toda costa. El club buscaba salida a la desesperada para el central antes de que finalizara el mercado de invierno. La negativa de Peter Lim a renovar al hispano-brasileño había precipitando movimientos en el mercado de última hora. De hecho, el agente del futbolista se encontraba en la ciudad para solucionar el problema y encontrar un destino de forma urgente.

El Valencia prefería que el jugador acabará en la liga turca antes que tenerlo como rival en el fútbol español. Su presencia en LaLiga supone más desgaste para Peter Lim, aunque no le ha importado. La prioridad del máximo accionista, más allá del impacto deportivo, es deshacerse de la alta ficha del futbolista: 5 millones de euros brutos anuales. Solo le ha importado eso.

Peter Lim ordenó al club no renovar a Paulista bajo ningún concepto para que no cumpliera los 20 partidos oficiales (más de 45 minutos y solo de Liga) que significaban su renovación automática. Hasta su salida llevaba 16. Solo le quedaban cuatro.

El club ha acelerado la salida de Paulista para ahorrarse la ficha y evitar el enfrentamiento directo con Baraja. El Pipo estaba dispuesto a darle continuidad en el once titular independientemente de sus cláusulas contractuales. No hará falta. Ese escenario no se va a producir. El técnico está a punto de perder a su tercer capitán y a un central de máxima confianza que ahora mismo tiene rol de titular en la columna vertebral del equipo. El Pipo se queda sin uno de los jefes del vestuario y pierde, por si fuera poco, más experiencia en la plantilla. Un despropósito más de Lim.

El Pipo se evita el marrón de la renovación de Paulista, pero tiene un problema de fondo todavía más grande. Peter Lim ha demostrado una vez más que no tiene ambición por crecer. Todo lo contrario que el técnico pedía el lunes en los micrófonos de Movistar. «Me gusta pensar en grande en que he venido aquí para devolver al Valencia a las posiciones donde merece estar. Para eso hay que tener un proyecto, un camino a recorrer. El propietario tiene que estar en la misma línea y ambición: de querer mejorar al equipo, de querer ir creciendo cada temporada y que el Valencia vuelva a estar entre los mejores. El proceso hay que vivirlo, ir paso a paso y cumplir etapas», decía el día de la ‘bomba Paulista’.