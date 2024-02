«Muchas gracias por la oportunidad al club. Vengo con muchas ganas, con mucho sacrificio hacia lo colectivo. Quiero que nos mantengamos arriba. Dar las gracias por el apoyo y por todo y Amunt Valencia». Estas fueron las primeras palabras de Peter Federico el día de su presentación como nuevo jugador del Valencia CF. Ambicioso, a la par que nervioso, el joven futbolista se dio a conocer ante los medios incidiendo en que llega a un proyecto que «mira hacia arriba», pero siempre manteniendo los pies en la tierra como hace el resto de la plantilla: «No se habla de Europa, se habla del trabajo diario, de lo colectivo». Sobre sus primeros días, Peter Federico definió al Valencia como «un equipo joven, una gran familia».

Con Peter Federico el Valencia incorpora a su plantilla a un futbolista que se siente «cómodo por la derecha», pero puede «jugar en ambas posiciones» de banda, explicó el propio jugador. «Soy polivalente, puedo dar energía en defensa y ataque. Puedo jugar de carrilero o de lo que sea. De lo que me ponga el míster», añadió. Sobre su implicación y papel en un «club histórico y bastante exigente» como el Valencia, el extremo de 21 años aseguró que llega «a trabajar, a sacrificarme por el equipo y a ganar todo lo que se pueda». Es más, añadió que «trabajo día a día. Voy a sacrificar todo para poder jugar con el Valencia y poder quedarme aquí».

En sus primeros días en Valencia ya ha tenido tiempo para tratar con su nuevo entrenador, Rubén Baraja. «Mi primer contacto ha sido ahora. Lo que yo vengo diciendo, lo que no depende de mí no me quita tiempo. Me centro en mi trabajo (el pasado verano ya sonó para venir)».