¡Pepe, qué bien que te veo! ¿Cómo va la salud?

Bien, no me quejo. Vamos tirando. Lo único es el Valencia, ya sabes. No me gusta lo que está pasando en el Valencia ni el fútbol en general. El Valencia está podrido con Lim y el fútbol en general también. Los directivos del fútbol han podrido el fútbol. ¡Y encima los árbitros hacen lo que quieren! Porque para ser internacionales tienen que buscar el apoyo del Madrid y del Barcelona. Es así. Hay jugadas iguales que se pitan de diferente manera en función del equipo. Entre todos han podrido el fútbol. Lo que salva al fútbol es la ilusión y el sentimientos que tenemos a nuestros equipos.

¡Qué cumpleaños más bonito en Mestalla! 94 años no se cumplen todos los días.

¡Sí, sí! (Ríe) Tengo once acciones que se las he cedido a Libertad. Antes con once acciones aún podías ir a las asmbleas y levantar la mano para decir algo, pero es que ahora ni eso. Ahora no tenemos derecho a nada. Entonces decidí cederlas a ellos para que hablen por mí y digan las cosas claras a esta gente.

¿Qué te decía la gente en la Avenida de Suecia?

Me decían: ‘Pepe, ¿qué haremos con el Valencia? Y yo pues les decía que a ver si tenemos un poco de suerte y cambian las cosas porque si no nos vamos a la ruina.

Para podrido el Valencia con Peter Lim como dices.

Recuerdo cuando Paco Roig dijo que el fútbol era un negocio y le sacaron una parcarta y todo. ¡Pues claro que el fútbol es un negocio! Lo que pasa es que Peter Lim se ha pasado de la ralla aunque hay que decir que hay una deuda que no la ha hecho solo Peter Lim. Esa deuda viene de atrás. Lo que está haciendo Lim ahora es dejar el Valencia lo menos arruinado posible, pero no tiene sentido que no invierta en el equipo porque nos podemos ir a segunda y si pasa eso el valor disminuye. El club se devalúa. ¡No sé cómo ve las cosas! No lo entiendo. Igual es porque se le ha insultado mucho. Debe estar mosqueado, pero el que lo paga es el aficionado. No es justo. Y menos más que está la ilusión. A mí lo que más me llena cuando voy a Mestalla es cuando después del descanso dicen la cantidad de gente que hemos ido. Mira este año, 45.0000 en Mestalla y eso que estamos en mitad de la tabla. Si el club funcionara como Dios manda, Mestalla se quedaría pequeño.

¿Viste al equipo en segunda?

El año pasado estuvimos a un gol de bajar. Pensé ‘necesitamos un milagro’ y creo que fue un milagro. Yo lo pasé muy mal. Porque esto ya lo he vivido. Ya bajamos una vez y sinceramente pensaba que podíamos bajar otra vez. ¡Y no estaba Peter Lim, eh! Pero si las cosas se hacen mal, al final te la pegas.

Y las cosas se han hecho muy mal. ¿Qué te parece que Lim no refuerce la plantilla?

El peligroso. Tenemos una de las plantillas más joven de España y de parte del extranjero. Es el equipo más joven que ha tenido el Valencia en toda su vida, los ‘xiquets’ son de categoría, pero al final los jóvenes necesitan de la gente más veterana para crecer.

No hay fichajes pero sí ventas.

Yo no vendería a ninguno, pero como hay que hacer caja... Lim tiene que pensar en el equipo. Yo en verano pensaba ‘el año pasado casí bajamos, este año nos toca’. Por suerte, no ha sido así. Menos mal.

¿Cómo llevas lo de Paulista y Rafa Mir?

Rafa Mir ha sido una pena por sus goles y la veteranía. ¡Pero es que es Sevilla son muy listos! Ellos pensaron ‘en el Valencia están necesitados’ y resulta que ellos están igual que nosotros. (Ríe) ¡Y allí no está Peter Lim! Paulista es un jugador que me gustaba de vez en cuando, pero es verdad que cuando estaba acertado era importante para el equipo. Pero es que Lim mira el dinero solo. El jugador cobraba una ‘tira’ y Lim lo que ha hecho es quitárselo de encima. Lo que dijo Baraja es el emblema de Lim: lo económico prima a lo deportivo. ¡Ese es el emblema!

¿Crees que Baraja se acabará cansando ?

Veremos. Lo está haciendo muy bien. Si no estuviera él, ¿dónde estaría el Valencia ahora? Hay muchos jóvenes y él lleva la voz cantante en el vestuario y está haciendo crecer a los jugadores jóvenes y eso nos está salvando. Estamos ilusionados con el equipo, pegas una miradita atrás y piensas: ‘Collons’ Dónde estábamos el año pasado y dónde estamos ahora.

¿Te ves en Europa?

Lo vamos a tener muy difícil, sería muy importante para ingresar dinero, pero lo vamos a tener muy difícil. Estamos séptimos, pero aún no se ha acabado la Liga. Juntas dos o tres partidos seguidos y mira a dónde vas a para. Ojalá estemos en Europa, así sí que podríamos cantar la gallina y hacer ingresos, pero si no estás en Europa todo lo que te espera aquí son miserias. Es difícil, pero los jugadores tienen que continuar igual y los aficionados no perder la ilusión. Porque sin esa ilusión estamos muertos.

¿Crees que Lim va a vender?

Yo creo que no. De momento no. Parece que nos ha cogido manía o nos tiene castigados sin vender. No sabemos lo que piensa. Él por ahora no ha abierto la boca y para mí todas las ofertas que se escuchan por ahí son ¡bla, bla, bla, bla’. Quien tiene que decir que vende es él y, de momento, no ha dicho nada. Ni la presidenta. Mientras él no esté dispuesto a vender todo son pamplinas y tonterías. Ojalá pudiéramos hablar con Lim, aunque fuera una hora, para saber cómo piensa y qué quiere hacer. Nadie lo sabe. Ni Layhoon, ni Corona, ni nadie.

¿Hay que animar a la gente a seguir protestando?

Sí, claro. Es la única salida que tenemos los aficionados. Hay que seguir. ¿Valdrá para algo? No lo sabemos. Más que se le dice en el campo y mira el resultado... Tal vez algún día alguien le haga entender que aquí la gente le grita todos los domingos y tiene que vender. De momento, no sabemos si le afecta. Parece que no... Ojalá haya algo que le haga cambiar, pero de momento estamos fastidiados. Hay que protestar hasta que se vaya. No podemos desistir, aunque no sabemos si le molestan las protestas o disfruta cuanto más le protestan. Yo si lo tuviera delante le diría que pensara, que cuando se tiene una familia se le aprecia y que el Valencia Club de Fútbol es un familiar para cada aficionado como yo. No entiende que esto no es un negocio normal. Aquí hay sentimientos y la afición sufrimos sin cenar, sin dormir... Pero no le hemos oído hablar. No viene. No sabemos si es un fantasma o un espíritu. No podemos ni ponerle la cara roja. Está la cosa muy difícil. Está más difícil que jugar contra el Real Madrid (Ríe).