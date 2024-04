"No tengáis ninguna duda de que vamos a por Europa"

El mensaje de Rubén Baraja ha calado en cuanto a cautela y liberación de la presión, pero a nivel de discurso los ‘chavales’ no le tienen miedo a decir la palabra Europa. Ayer Diego López compareció ante los medios con total naturalidad, representando a la generación de futbolistas que salvó al Valencia del abismo la temporada pasada y que este curso sueña con devolver al murciélago a competiciones europeas. El asturiano, que fue con pies de plomo, sí dejó claro cuál es la ilusión del vestuario: «Los seis partidos que quedan, no tengáis ninguna duda de que vamos a ir a por esas plazas de Europa y llegue o no habremos hecho una temporada muy buena», exponía el atacante.

La temporada arranca su fase final y en el horizonte solo está competir por el premio de jugar en Europa: «Sería un premio increíble que nos motiva luchar por ello, las ganas y la ambición las tenemos», exponía el atacante, que reforzaba el hecho el vestuario está «bastante tranquilo» que «no tiene ningún tipo de presión».

Quitarle esa mochila de presión a los jugadores ha sido una de las obsesiones del Pipo en las últimas semanas. El entrenador es una figura clave para entender el ‘milagro’ de no haber sufrido a pesar de la negligente gestión deportiva de Meriton y también para esta generación de futbolistas que ha dado el salto a la élite gracias a él.

López fue clave con algunos goles en el tramo final de temporada y este curso ha anotado cuatro, pero al igual que al resto de futbolistas de banda se le ha mojado la pólvora en 2024, aunque defendió el trabajo que hacen los extremos más allá de las cifras: «Estamos teniendo poco acierto de cara a puerta pero lo que importa es sumar. Trabajamos muy bien defensivamente y saliendo luego al contraataque. No todo son los goles. Llevamos bastantes asistencias. Todo suma, no solo la estadística, hay que hacer ciertas cosas que de cara a la galería no se valoran tanto pero que son igual de importante que meter goles, señalaba el asturiano, que consideró buena la temporada que está realizando.

Esta campaña, no obstante, ha jugado en más demarcaciones, también al lado del punta. López expuso que Baraja les pide a todos que sean constantes, pero que con Roman Yaremchuk se apuesta más por fijar a los centrales y cuando es su turno «rompe más a los espacios» y que genera también huecos por dentro en los que recibe Hugo Duro. Asimismo, señaló que no le importa dónde lo ponga Baraja porque lo que quiere es «ayudar al equipo».