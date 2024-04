Mendes, el amigo de Lim... y Laporta

Jorge Mendes se ha convertido en el agente más influyente en el Barcelona. El poder del portugués ha ido en aumento desde que Joan Laporta llegó a la presidencia en marzo de 2021. El club azulgrana se encarga de repetir públicamente, como sucede en el Valencia, que el luso «no tiene ningún poder en el Barça», pero la realidad es que los tentáculos del superagente se han extendido mucho. Su peso en la ‘era Laporta’ es una evidencia. Para unos pocos resulta de una ayuda en medio de un mercado difícil y una crisis económica galopante a base de palancas. Para otros muchos, es un verdadero peligro. El valencianismo lo ha sufrido en sus carnes y sabe bien de qué va la historia.

En el barcelonismo existe preocupación por la enorme presencia de Mendes en el Barça. Una intranquilidad que se ha agravado por los malos resultados deportivos de esta temporada. Los mismos que sufre Mestalla. El director deportivo del Barcelona, Deco, ya ha tenido que salir al paso de forma pública para calmar las aguas al respecto y justificar el cada vez más elevado número de intervenciones de Gestifute en Camp Barça. Lo hizo en RAC 1. «Yo creo que no tiene ningún poder en el Barcelona. Ya me gustaría que los jugadores hicieron un esfuerzo como hicieron los Joaos. Sé cómo trabajan los agentes, para mi no tiene ninguna importancia. Al final un club como el Barça no depende de los agentes», manifestó.

El primer y más importante vínculo entre Mendes y el Barça es precisamente Deco. El exfutbolista es un alumno aventajado del superagente. No solo les une una estrecha y larga amistad. Deco se forjó en el mundo de la representación en Gestifute antes de fundar su propia empresa (D20 Sports). La llegada de Deco al Barça bajo la influencia de Mendes y con la promesa de plenos poderes significó la salida definitiva en verano de 2023 de Mateu Alemany, hasta entonces el gran ‘gurú’ para Laporta. «Deco reúne todas las condiciones. Ha sido jugador de élite, de referencia, del Barça y ha sido compañero de Xavi. Se ha formado y ha sido empresario y eso le ha hecho aprender todas las claves que hacen falta para que las negociaciones fructifiquen», justificaba el presidente del Barça en su presentación.

Deco y varios jugadores

Deco es la punta del iceberg del entramado Mendes en el Barcelona actual. A partir de ahí, el superagente representa Lamine Yamal, Alejando Balde, Joao Félix, Joao Cancelo y Ansu Fati (cedido en el Everton). También a Nico González, vendido al Oporto en verano. Laporta agradeció públicamente a Mendes que los dos Joaos reforzaran la plantilla el último día de mercado al más puro estilo Peter Lim. «Quiero agradecer mucho a Jorge Mendes y su equipo, que hicieron todo lo posible para que viniera», aseguró el presidente, agradecido por la intervención salvadora del agente. Todavía más contundente fue en la renovación de Balde. «Agradecer a Jorge, porque además de defender los intereses de tu representado, piensas también en los del Barça y sabes conjuntar los dos intereses». El vínculo es incuestionable. En marzo cenaron en el domicilio del presidente. «He cenado con amigos. Lo que hemos hablado ahí se queda ahí, dijo Mendes a su salida. En abril visitó la ciudad condal con motivo del Barça-PSG. Son amigos.

No es casualidad que el primer futbolista que suena con fuerza en Barcelona para reforzar la plantilla 24/25 pertenezca a la cartera de Mendes: el centrocampista del City Bernardo Silva. Mendes, más allá de los fichajes, quiere más y por eso hace negocio pescando en La Masia. El superagente ha lanzado sus redes a varias promesas de la cantera como Héctor Fort y Pau Prim, aunque este último decidió quedarse con su agencia.

Laporta tiene conexión directa con Mendes, pero también con Lim. No hay que olvidar que al ahora presidente del Barça se reunió con Peter Lim en Singapur en 2013 y jugó un papel clave en el proceso de venta. Además, Laporta desveló que en 2018 negoció una inversión de Lim para comprar el Reus. Lim-Mendes-Laporta. Van de la mano en los negocios. Y eso es sinónimo de peligro. Que se lo pregunten al Valencia y a este Barça eliminado de todo.