"Este es el partido que nos tiene que cambiar la dinámica"

Rubén Baraja compareció en sala de prensa un día antes de tratar de coger su último tren a la lucha por Europa. El equipo necesita multitud de ayudas de otros equipos para poder competir con Real Sociedad y Betis, pero no tiene nada que hacer si no cumple con su parte del milagro ganando sus encuentros. El primero de ellos es contra el Rayo Vallecano, al que llega en una espiral negativa de resultados, una situación en la que no se había visto en toda la temporada, aunque el Pipo cree que puede convertirlo en un punto de inflexión: «Quedan doce puntos en juego y nuestra intención es sumar los máximos posible. Todo pasa por concentrarse en el partido contra el Rayo, el que nos tiene que cambiar la dinámica», explicaba el preparador valencianista.

La receta para volver a ganar también la ofreció el míster, convencido que a la victoria se llega por el respeto y la ejecución de los principios básicos de juego que le han dado buen resultado este curso: «No encajar, siempre que no nos hacen gol tienes posibilidad de sumar. Tenemos que recuperar eso, lo hacemos ante un muy buen equipo. Tienen una muy buena contra, jugadores que finalizan bien... Tenemos que hacer un partido en el que nosotros nos concentremos de hacer las cosas de la mejor manera y levantarnos de este mal momento que hemos atravesado ahora en la competición», exponía el Pipo ensalzando el valor que tiene la defensa en conseguir triunfos.

El agravio de la RFEF

Baraja también defendió al club del agravio que ha sufrido por parte de la RFEF, que esta misma semana revocó la sanción al Civitas Metropolitano por insultos racistas a Nico Williams, pero que en su momento decidió mantener el castigo sobre Mestalla a pesar de que ambos clubes actuaron con la misma diligencia ante los incidentes: «En ese momento cumplimos la sentencia que nos obligaron a cumplir y nos afectó en la parte final de la temporada en la que nos jugábamos muchísimo. Ahora pasan cosas parecidas y el criterio es distinto. Diferente criterio con la misma situación», señalaba Baraja con gesto irónico.

Otro de los asuntos que va tomando forma por la cercanía con el mercado es la posible compra de Peter Federico por dos millones de euros por la mitad de sus derechos. Baraja valoró de manera positiva su regreso, pero no dio demasiadas pistas sobre la decisión final con su futuro: «Tiene gran voluntad para querer mejorar y su mejora es propia del proceso, de conocer lo que queremos y de su actitud. Da cosas, trabaja mucho, juega intenso y quizá le está faltando un poquito de suerte, en una de sus mejores virtudes, su disparo. Es un jugador que nos ha aportado cosas y después de la temporada se harán todas las valoraciones».