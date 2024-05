Último "rayo" de esperanza europea

El Valencia-Rayo es la última puerta a Europa. Cualquier mínima posibilidad de jugar la próxima temporada en competiciones europeas pasa por ganar esta tarde al conjunto vallecano en Mestalla. El equipo de Rubén Baraja está obligado a sacar el partido adelante si quiere mantener vivas sus opciones de luchar por la séptima plaza en las tres últimas jornadas de LaLiga. La inesperada última derrota en el viejo coliseo contra el Alavés agotó el poco margen de error que quedaba. Todo pasa por un pleno de doce puntos. La clasificación no permite más fallos. Es el último rayo de esperanza por Europa.

Las tres últimas derrotas consecutivas contra el Betis, Barcelona y Alavés obligan a un esprint final por Europa perfecto. Las cuentas no salen. Al Pipo y sus niños no les queda otra hacer los deberes contra el Rayo Vallecano, alcanzar los 50 puntos en la tabla y esperar los pinchazos del Betis (52 puntos) y la Real Sociedad (54). Los de Manuel Pellegrini reciben esta noche al descendido Almería en el Benito Villamarín en un partido a priori asequible. Los de Imanol Alguacil lo tienen más difícil mañana en la montaña de Montjuïc contra un Barcelona que necesita reaccionar para recuperar la segunda plaza.

Los problemas europeos del Valencia se multiplicaron ayer en el estadio de La Cerámica. El Villarreal tumbó al Sevilla en la prolongación y adelantó a los de Baraja en la clasificación. Los ‘groguets’ durmieron en la séptima plaza con un punto de ventaja sobre un Valencia que, de momento, ocupa la novena posición. Europa es cosa de cuatro equipos ahora. Más difícil todavía.

Baraja no mira a otros campos. El técnico prefiere centrarse en lo que pase en Mestalla. Lo único que puede controlar. El objetivo del Pipo es cortar la sangría de goles en contra que ha penalizado al equipo en las tres últimas jornadas y recuperar la fiabilidad perdida en Mestalla con los dos tropiezos seguidos contra el Betis y el Alavés. La mejor noticia es la vuelta bajo palos de Giorgi Mamardashvili después de cumplir su partido de sanción. Con Jaume Domènech lesionado de gravedad, Cristian Rivero asumirá el rol de segundo en el banquillo. La lista de bajas la completan Jesús Vázquez, Fran Pérez y Mouctar Diakhaby. El capitán José Luis Gayà entró en la lista de convocados, pero no está al cien por cien físicamente todavía. El capitán no ha podido completar ningún entrenamiento a lo largo de la semana. Su presencia en el banquillo codo a codo con Baraja es fundamental por su jerarquía y ascendencia sobre sus compañeros. Y más sin otros capitanes del Pipo a pie de campo como Jaume, Diakhaby o Paulista.

El Rayo Vallecano tampoco atraviesa una buena racha. Los de Iñigo Pérez han cosechado dos derrotas seguidas ante Villarreal y Almería que le han impedido asegurar la permanencia en la categoría y que le obligan a sumar en Mestalla para cortar la dinámica negativa y evitar los nervios de última hora. Aún así, la salvación, a falta de cuatro jornadas, parece muy encarrilada al pasar la semana a ocho puntos del descenso que marca el Cádiz, con el que además tiene a favor la diferencia de goles. Iñigo Pérez recupera al centrocampista Pathé Ciss, sancionado la pasada jornada. La principal duda reside en el ataque ya que el técnico navarro es probable que siente a Radamel Falcao, titular la pasada jornada, y apueste por Sergio Camello o Raúl de Tomás. La delantera está siendo la demarcación más sensible del Rayo este curso. Con 27 goles en 34 partidos, y 16 de ellos sin ver portería contraria, el Rayo es el segundo equipo que menos marca solo por detrás del Cádiz.