Valencia - Rayo Vallecano: Alineaciones oficiales

El Valencia CF vuelve este domingo al Camp de Mestalla con vistas a mantener vivo el sueño de seguir aspirando a competiciones europeas. A falta de solo cuatro fechas para que finalice el campeonato de Liga, los blanquinegros no quieren perder el tren continental y, de paso, cercenar una racha derrotas que ha detenido la progesión valencianista

Como ya sucediera en la siete días antes frente al Deportivo Alavés, el equipo de Rubén Baraja recibe a un equipo con la salvación todavía en el aire. Aunque la permanencia de los vallecanos es virtual ya que los de abajo continúan si reaccionar. No obstante los de la franja intentarán cerrar el objetivo este fin de semana.

Respecto al once con el que pueda salir el Valencia, cabe recordar que Jaume Doménech, Jesus Vázquez, Fran Pérez y Diakhaby son baja para el duelo de este domingo. No obstante Baraja ya ha dado la buena nueva del regreso del capitán Gayà, aunque no participará de inicio.

Así pues Mamardashvili volvería a la meta tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en Montjuïc. La zaga quedaría formada por Thierry, Mosquera, Cenk y Yarek ante la falta de efectivos en el lateral izquierdo. El centro del campo estaría formado por el doble pivote Pepelu - Javi Guerra, con Peter en la derecha y Canós en la izquierda.

En el ataque estará Diego López para formar dupla titular con Hugo Duro, una pareja que ha funcionado muy bien cuando el Pipo ha apostado por ella.

Alineaciones oficiales del Valencia - Rayo Vallecano

Valencia CF: Mamardashvili: Thierry, Mosquera, Cenk, Yarek; Pepelu, Javi Guerra, Canós, Peter Federico; Diego López y Hugo Duro.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Pacha Espino; Crespo, Valentín, Trejo; De Frutos, Álvaro y Camello.