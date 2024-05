"Todos queremos ganar, pero tenemos que ser coherentes"

Tras un nuevo tropiezo que deja al Valencia fuera de la carrera por Europa, Rubén Baraja no se mostró enfadado en rueda de prensa sino que valoró la actitud de sus jugadores durante el partido y a lo largo de toda la temporada: «Hay una cosa que es importante que es tratar de tener coherencia. A todos nos ilusiona ganar todos los partidos, nos hubiera acercado a un objetivo ilusionante y en una situación fantástica, pero veníamos de tres derrotas y lo importante era romperla. Hemos intentado encontrar el resultado y no hemos tenido acierto. Si no puedes ganar, al menos empatar. Tener portería a cero es importante, además».

Al equipo le está lastrando la falta de gol en las últimas jornadas y el Pipo dijo al respecto que «es una cuestión de rachas, de momentos» y destacó que «Yaremchuk ha tenido una clara» para ganar el partido. El acierto del gol es caro. Pese a ello lo importante es generar. El Rayo ha tenido situaciones. Hemos jugado bastante en campo rival y es una situación que hay que asumir. Si no tienes acierto es difícil ganar».

Sobre Mamardashvili, que salvó al equipo en varias acciones, comentó que «es un portero que nos sostiene, están para parar en los días como hoy. Su nivel es muy alto en el cómputo de la temporada. Tenemos la suerte de que esté con nosotros. Me ha parecido una parada impresionante la de la primera parte», explicó el preparador valencianista.

Valoración del curso

«Hemos competido hasta el final, son partidos muy duros. Hace que te partas, que puedan generar situaciones por fuera... Utilizamos lo que disponemos. Sabemos que Gayà puede llegar a la Eurocopa y no está. Yarek está arrancando, no está en su posición y me hace darle valor al equipo. Es de lo que disponemos. Algunos de ellos han acabado muy bien el partido. A veces nos da para ganar y otras no. Valoro dónde estamos a estas alturas de la temporada», explicó. Volvió a dejar claro que «no estoy cabreado, lo estaría si hubiéramos perdido. Hemos dejado el máximo».

De cara a la temporada que viene y a disponer de una plantilla más profunda, el técnico dijo que «no lo podemos saber. Nunca se sabe. Lo que veo es el día a día y lo que siento con estos jugadores. Mestalla nos ha vuelto a empujar otra vez y entiende el momento de la temporada. Si el equipo da el máximo... Orgulloso y aplaudirles. Cuesta mucho ganar en Primera División». Y sobre la iniciativa de vaciar Mestalla el próximo domingo, concluyó que «es una situación que me gustaría que fuera diferente. Me gustaría mantener la comunión, nos han apoyado desde el minuto uno. Respeto la decisión de la gente. Me gustaría sentirlos como siempre, pero ya veremos lo que sucede».