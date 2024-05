Catalá: «Necesitamos consenso para que el club cumpla sus compromisos»

El asunto del estadio sigue dando mucho que hablar en la escena política y se ha convertido prácticamente en un bucle sin fin en el que habla más de lo que se avanza mientras no entra ninguna máquina en la Avenida de Cortes Valencianas y en el futuro a corto plazo no se visulmbra que esto vaya a suceder. En las últimas semanas ha habido una serie de reuniones entre los diferentes grupos políticos para decidir como actuar de forma que la aritmética parlamentaria salga y se construya desde las instituciones un frente lo más unido posible. María José Catalá, alcaldesa de València, se pronunció públicamente, de hecho, después de la reunión mantenida con los grupos municipales la semana pasada por las fichas urbanísticas del nuevo estadio del Valencia CF. La edil del Partido Popular apuntó al «consenso» como principal objetivo para «proteger la ciudad» y está «esperanzada» en llegar a un acuerdo tras las manifestaciones de los otros partidos a raíz de esa cita el pasado viernes.

«Creo que es un tema que requiere consenso, altura de miras, pero consenso político importante si lo que nos importa la ciudad, que desde luego a mí solo me importa la ciudad. Para mí, la ciudad es lo primero, tenemos que alcanzar un consenso para proteger la ciudad y para hacer que el Valencia CF cumpla sus compromisos con la ciudad» afirmó la alcaldesa de València al respecto, señalando la necesidad que hay de acuerdo. Catalá hace ya varias semanas que recrudeció su discurso por la dejación por parte de la entidad de Mestalla: «La auditoría es sobre el proyecto del Nou Mestalla y no lo tenemos. Solo tenemos un folio de la licencia. Cuando se presente un proyecto serio, un externo hará la auditoría como se acordó en la moción de Urbanismo. El Valencia tiene que presentar un proyecto completo, sobre un folio no podemos hacer una auditoría», denunció la líder de los populares.

«Sigo buscándolo, persiguiéndolo y voy a intentar que esto sea un acuerdo de consenso entre todos y vamos a ir avanzando», añadió sobre su intención de desbloquear el tema entre todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio. Sobre la reunión, sin acuerdo, que se produjo el nueve de mayo comentó: «Se han producido dos o tres reuniones entre miembros de la corporación municipal. Cada paso que hemos dado, cada momento complejo que hemos tenido, hemos tenido una reunión, se ha hecho un contacto con los concejales, Pepe Marí y Juan Giner, que son los que llevan directamente el tema han tenido varias reuniones, esta es una más», exponía, defendiendo que han estado activos desde el principio para resolver la contingencia del Nou Mestalla, que lleva años parada a pesar de los movimientos que han hecho los distintos equipos de gobierno.

«Tengo algo de esperanza porque el PSOE acto seguido anunció que de alguna manera planteaba un posible acuerdo en el pleno. Todo lo que sean acuerdos políticos a mí me van bien. Hay que conseguir sacar el tema de la disputa política y sea un proyecto de ciudad. Ojalá lo consigamos. Yo estoy buscándolo desde el principio, es tal mi persecución, mi búsqueda de consenso que hasta la fecha el ayuntamiento que yo presido no ha aprobado nada y que lo que yo planteo y está encima de la mesa son los documentos que dejó el anterior equipo de gobierno, esa es mi búsqueda de consenso», finalizó Catalá.