Baraja "Yo puedo querer un Ferrari, pero si tengo un Škoda..."

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dejó claro que su equipo lo ha intentado, pero que no da para más. «Nosotros no hemos sabido competir contra Real Sociedad, Betis, Barcelona... hicimos méritos, pero no hemos sabido. Tuvimos opciones... Si todo esto lo vas valorando, te das cuenta que ganar es muy difícil y que si no sigues el ritmo de los mejores en el puntaje, no puedes pelear con ellos. No es no competir, es no ser capaces de seguir el puntaje para estar con los mejores. Hemos ido al límite de nuestras posibilidades durante todo el año y esto a mí me deja tranquilo de cara a lo planteado al inicio de la temporada», dijo.

«Para estar donde está la Real Sociedad durante tanto tiempo hay que hacer muchas cosas bien. Lo que más me gusta es su identidad. Saben a qué juegan. Es un equipo muy completo con muchas variantes y las saben ejecutar. Esto lo hace fichar con acierto y mantener plantillas durante cuatro años. La continuidad, lógicamente... la última vez que la Real Sociedad jugó Champions... estuvo cerca de bajar. Este año ha llegado a cuartos de Champions, ha competido con grandes equipos y ha mantenido el resto de objetivos. La constancia de este equipo tiene mucho valor. La sensación es que esa continuidad es la que a todos los entrenadores nos gustaría», añadió.

«La exigencia la hemos tenido. Todo el grupo de jugadores y la gente que rodea al primer equipo lo han dado todo. Se ha visto un compromiso brutal y un esfuerzo tremendo. No hay que obviar cosas, tenemos dos jugadores titulares que hoy no estaban, Pepelu y Hugo Duro... no han estado. Gayà ha salido al final de lesión. No estaba Jesús Vázquez, ni Fran... Hemos competido al máximo de nuestras posibilidades»

¿Qué le ha faltadoal equipo para poder asentar esa posición europea que se ha escapado? «Cuando tu objetivo inicial de la temporada lo superas con creces, antes de que empezáramos esta dinámica negativa, me preguntábais qué había que hacer para estar arriba. Era mantener el puntaje, ganar mucho y no entrar en malas rachas. Y que cuando te enfrentes a rivales directos como Betis o Real Sociedad, equipos que con la trayectoria de la competición te llevaba a estar ahí, no les ganas... «, afirmó.

«Es importante el punto de partido. El objetivo de esta temporada era mejorar lo de la temporada pasada, que lo pasamos muy mal. Esta temporada se ha conseguido el objetivo con tiempo y de alguna manera en el camino se ha construido algo nuevo y diferente con juventud, construyendo un equipo... Los que ambicionamos y conocemos el Valencia CF y somos valencianistas, queremos que el Valencia CF esté en puestos de privilegio. Dependerá del presupuesto y de lo que se hable de cara al futuro. Esto es lo que te marque en el día a día. Yo puedo querer un Ferrari, pero si tengo un Skoda... la diferencia económica».