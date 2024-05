Rubén Baraja: "Me gustaría mantener la comunión con la afición de todo el año en el último partido"

El Valencia CF recibe este domingo (19:00 horas) al Girona en Mestalla. El conjunto valencianista, ya sin nada en juego al quedarse sin opciones de Europa en la derrota ante la Real Sociedad, se despedirá de su afición ante el cuadro catalán, revelación del curso (ha certificado su clasificación matemática para la Champions League de la próxima temporada).

Con vistas al choque y a la manifestación convocada por Libertad VCF y que pide al valencianismo vaciar Mestalla como protesta contra la gestión de Peter Lim, el entrenador del equipo valencianista responde a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al encuentro con los catalanes.

Manifestación del 19M. ¿Cómo os afecta a la plantilla y a ti?

No podemos controlarlo. A mí me gustaría... que este es el último partido en casa, en una temporada en el que todos sabéis que nuestras expectativas eran las de mejorar la pasada temporada, no sufrir tanto... Mestalla ha sido clave para disfrutar de una temporada con comprensión, cariño y apoyo. El equipo ha podido competir por momentos a gran nivel. Muchos jóvenes han crecido en el cariño y comprensión de la afición. Me gustaría tener a mi afición detrás en el último partido del año en Mestalla. Me gustaría dedicarles este último esfuerzo.

¿Qué espera en el encuentro ante el Girona?

Ha competido durante todo el año a gran nivel. Quizás sea el equipo de LaLiga más vertical, más rápido en su juego. Han conseguido por méritos propios meterse en la Champions. Tienen jguadores definitivos en los costados y luego un gran rematador que lleva 20 goles. Esto se traduce en goles y puntos. Es un equipo difícil de batir y para nosotros es un equipo de volver a competir en nuestra casa contra un equipo bueno. Queremos que nos quede un buen sabor de boca. En la ida hicimos un buen partido pero no gestionamos bien en el tramo final nuestra renta. El Valencia en Mestalla siempre tiene algo que decir.

De cara a la próxima temporada, ¿qué le gustaría mejorar en el equipo?

Quedan dos partidos, seis puntos en juego. Queremos competir en el siguiente partido, queremos hacer las cosas bien y poder sumar. Habrá tiempo de hacer balance y analizar la temporada. Siempre hay que tomarse un tiempo de reflexión para pensar lo que ha sido la temporada, los objetivos, la evolución. Qué podemos y no mejorar y qué se puede repetir. Este año hemos mejorado en muchos aspectos pero todavía nos queda mejorar en muchos. Esta es la idea del futuro. Nos queda hacer un análisis de la temporada con datos.

¿El VCF cómo se puede acercarse a los Ferrari de LaLiga?

A veces me hace gracia. Dije Skoda porque es un coche con buenas prestaciones. Somos un equipo combativo, trabajador, que al final es lo que representa para mí. Me parece curioso que se llevara al otro lado. Es el coche que uso día a día. Nos gustaría trabajar lógicamente con la intención de poder estar y mirar más hacia arriba (Ferrari).

¿Cuál es la evolución de Pepelu y Hugo Duro?

Los dos están mejor. Hugo Duro estará mañana, era el aductor. Pepelu tuvo problema estomacal, llegó mal al partido y no viajó pero está bien. Los dos estarán.

Cinco años sin Europa, contexto difícil. ¿Esto desgana por dentro?

Yo tuve la fortuna de estar en un VCF de éxitos. Ahora es diferente y tenemos que tratar de gestionarlo lo mejor posible, tener esa ambición, exigencia que nos haga volver a recuperar o acercarnos a esos momentos. Es difícil, sabéis que hoy en día los presupuestos marcan mucho las posibilidades de los equipos. Ese sería mi deseo. A ver si con el paso del tiempo y en el proceso podemos reducir esa distancia con esos equipos y poder estar entre los mejores.

¿Por qué debería entrar el aficionado mañana?

Los jugadores han trabajado mucho durante el año. Nuestro punto de partida nos ayudó mucho, después de la temporada pasada tomar la buena decisión de marcar expectativas razonables. El mínimo que necesitábamos cumplir esta temporada para tener estabilidad. Nuestra afición ha sido fundamental y es nuestro mejor activo. Por eso me gustaría mantener ese apoyo, esa comunión de todo el año en el último partido. Nosotros tratamos de trabajar para generar ilusión en la afición, que estén orgullosos de nosotros. Nos queda este último partido en Mestalla y me gustaría poder ofrecerles ese último esfuerzo y empujón y poder ganar al Girona, un equipo top este año en LaLiga y hacer un buen partido