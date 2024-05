La afición se moviliza por su escudo.

El terreno de juego pasa del césped al asfalto. A la espera de la respuesta definitiva al llamado de asociaciones y colectivos de oposición a la negligente gestión de Peter Lim, con Libertad VCF a la cabeza, esta tarde se prevé que la calle de la Avenida de Suècia se convierta en el escenario principal del Valencia-Girona, correspondiente a la jornada 37 de la Liga. Desde las seis de la tarde, una hora antes del comienzo del partido, la afición valencianista está citada en los aledaños de Mestalla a fin de protestar contra unos dirigentes que han conducido al club hacia la deriva deportiva e institucional. Sin pisar las competiciones europeas durante más de cinco años e incumpliendo desde 2019, año del Centenario, los compromisos adquiridos para la construcción del Nou Mestalla con la ciudad y con la propia entidad, que el pasado marzo alcanzó sus 105 años de vida.

Conforme se ha acercado la hora del partido, en el Valencia de Lim el temor a un vaciado del estadio similar al del 21 de mayo de 2022, cuando el Celta visitó el estadio blanquinegro, ha ido ‘in crescendo’. Entonces, apenas 5.000 personas se adentraron en el templo futbolístico para presenciar el duelo con los vigueses y fueron muchos miles más los valencianistas que se manifestaron en el exterior del campo contra el máximo accionista. La fotografía de José Manuel López, fotógrafo de Superdeporte, reflejando las gradas vacías al tiempo que la masa contra Lim en la calle dio la vuelta al mundo. El valencianismo logró visibilizar el drama al que sus gestores le someten gracias a que la noticia corrió entre los principales medios de comunicación de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, China, Singapur o Australia. Ahora, Meriton Holdings trata de que la situación se repita. De hecho, posteriormente, la actual presidenta, Layhoon Chan, reconoció que aquel vaciado fue un motivo sustancial en la decisión de cesar a Anil Murthy en el cargo que ella asumiría. «Vi las imágenes y es algo que no podemos permitir. Se le transmitió a Anil que eso no podía ser».

«La supervivencia de nuestro escudo se juega fuera». Ese es el lema de la manifestación en los exteriores de Mestalla, una protesta cívica en la que, además de denunciar el estado en el que empresario asiático tiene al Valencia, se apelará a la clase política valenciana. «El Ayuntamiento y la Generalitat deben tener claro que el club y sus aficionados merecen que se involucren en su conservación. Rogamos a los políticos que no nos mientan de nuevo, que utilicen las armas de mediación a su alcance y tomen las decisiones urbanísticas en las que tienen potestad directa para empujar a la salida de Lim y liberar al Valencia del yugo al que nos tiene presos», dice el comunicado durante la semana de Libertad VCF, que prosigue: «Señores políticos, no miren hacia otro lado como llevan haciendo unos y otros desde 2014. Esta vez toca decidir en pos del futuro de nuestro club. Esta vez escuchen a su pueblo, a quienes aman y lloran por este sentimiento llamado VCF. La Administración tiene potestades sobradas, como ha demostrado en el pasado. Pero en esta ocasión actúen únicamente pensando en la supervivencia de nuestro escudo, pónganse al lado de la gente, y eso pasa por mediar, decidir y lesgislar para no plegarse a máximos accionistas. Altura de miras con el pueblo y no con los incumplidores».

A la convocatoria de Libertad VCF se sumaron sin fisura la mayor parte de asociaciones, colectivos y plataformas valencianistas. Entre ellas, Últimes Vesprades a Mestalla (úvaM), Marea Valencianista de Miguel Zorío, Col·lectiu de Penyes Valencianistes, Espíritu del 86, Nuevo Valencia... En cambio, desde la directiva de la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), a pesar de que se comprometió en asamblea de febrero de 2023 a apoyar actos cívicos contra la gestión de Lim, no ha habido ninguna adhesión pública con el vaciado. Por su parte, la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) lanzaron un comunicado en contra de la movilización y tildando de «irresponsabilidad» el hecho de dejar «solo» al equipo contra el Girona.

A las 19 horas, el equipo cerrará la temporada en Mestalla (la próxima semana viaja a Vigo en la última jornada) ante el sorprendente Girona, ya sin aspiraciones europeas y con el regreso de Hugo Duro y Pepelu.