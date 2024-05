"Sin fichas, Lim tendrá todos los derechos. No aprobar nada es dárselo todo"

El Pleno del Ayuntamiento sigue discutiendo sobre la moción que ha propuesto el PSOE de aprobar las fichas urbanísticas, el convenio y una fianza del Valencia CF para las obras del Nou Mestalla. El PP, mediante un informe del Gabinete Jurídico, ha dictaminado que el punto de la fianza es "contrario a derecho" y no puede incluirse. Borja Sanjuan, portavoz del Partido Socialista, ha cargado con dureza contra el concejal de urbanismo y el PP en su intervención en el Pleno.

"Que tengamos un asunto de esta magnitud y el concejal de urbanismo se lo liquide en dos minutos y miedo sin hacer propuestas me habla a las claras de lo en serio que se lo toma. Hemos dicho que hagan propuestas que permitan volver a la senda del acuerdo y no hacen ninguna propuesta", explica.

Sobre el Nou Mestalla, Sanjuan mantiene que "sin fichas Lim tendrá todos los derechos sin obligaciones. No aprobar nada es dárselo todo. Sin garantía económica no tendremos certezas de que cuando empiecen las obras la operación se va a acabar ni de que le VCF tenga dinero suficiente para terminar la operación", asevera advirtiendo de la importancia de que aprobar la moción.

Precisamente para evitar no tener certezas de que, una vez se empiecen la obras, se vayan a terminar, Borja Sanjuan explicó que "por eso se aprobó una moción en urbanismo sobre la auditoría y la garantia economica que ahora, con una pequeña modicficacion vale apora aprobarla como sustitucion del punto tres. El punto tres lo vamos a sustituir por la enmienda que presenta Compromís que es recoger lo que se aprobó en la comision de urbanismo con su voto a favor".

Por último, volvió a atacar al PP y acusó a la formación de ser "frívolo, irracional e irresponsable": "El punto uno y dos es acorde a la legalidad, pero el punto tres, el que ustedes aprobaron, no. Dónde está la excusa. Era frívolo, irracional e irresponsable pedir 100 millones de euros de aval cuando estabvan en la oposicion y ahora no querer aprobarlo. Usted ha hablado dos minutos y medio y no ha dicho dónde queremos llegar. O igual lo que quiere es que no se apruebe nada y tener una excusa que ha intentado fabricarse con el informe para tener la excusa de no aprobar nada y el 3 de agosto darle toda la edificabilidad a Lim sin condiciones. No será que además de intentar ocultarlo ha sido un poco torpe y le hemos pillado. No será que cuando usted vino a esa reunion usted estaba pensando que hay que defender el interés de algunas entidades en lugar del de la ciudad de Valencia".