PP y Vox pactan para que Peter Lim «cumpla» con la ciudad

La alcaldesa, María José Catalá, y Juanma Badenas, segundo teniente de alcalde, alcanzaron un acuerdo en la tarde del miércoles con el objetivo de «evitar que Peter Lim obtenga los beneficios urbanísticos de las fichas del pelotazo». Ninguno de los representantes de los grupos municipales de PP y Vox ofrecieron detalles sobre la forma en que pretenden articular una «solución» para que el máximo accionista del Valencia CF «cumpla con la ciudad», aunque Catalá abrió la puerta a la aprobación de una próxima moción en el pleno, en junio o julio, donde la coalición de gobierno reúne los 17 votos necesarios, y ya ha escenificado un punto de acuerdo en lo referente al Nou Mestalla.

Juanma Badenas explicó en un vídeo los tres ejes sobre los que pivota el pacto para impedir que el empresario de Singapur, poseedor de la mayoría accionarial del club desde 2014, pueda hacer de los derechos urbanísticos que marcaba la ATE del nuevo estadio a partir del 3 de agosto. Conforme a la interpretación que diferentes grupos políticos hacen del artículo 68 de la Ley de ordenación del territorio, si antes de dicha fecha no se llega a la aprobación de las fichas urbanísticas, el Valencia recuperaría la edificabilidad en la zona A (Avenida de Aragón) y la zona B (Cortes Valencianas) sin condiciones.

Los puntos del acuerdo, según Badenas, son llevar a Meriton Holdings al «cumplimiento estricto de la legalidad», que «la suspensión de la caducidad de las licencias para la construcción del nuevo coliseo no permita que el máximo accionista adquiera los beneficios diamante de las fichas del pelotazo» y «actuar» con los instrumentos que tiene la Administración.

Medidas para que Lim cumpla

El portavoz municipal de Vox aseguró que ha logrado el compromiso de la alcaldesa para que los servicios jurídicos del ayuntamiento encuentren las medidas pertinentes para que Lim cumpla y que, si no lo hace, no se lleve ningún premio urbanístico, como sería poder hacer uso del terciario del Nou Mestalla sin antes costear los 9,8 millones del polideportivo que se le debe a los vecinos de Benicalap.

Sobre la moción presentada por el PSPV, en el que pedían que las fichas urbanísticas contaran con el contenido de un convenio que exija a Lim las condiciones del nuevo estadio y un aval, Badenas señaló que «adolecía de eventuales vicios de legalidad». El segundo teniente alcalde añadió que la postura del grupo socialista «no resulta creíble porque durante el gobierno anterior fueron aprobadas las fichas del pelotazo urbanístico para Lim y tuvieron la oportunidad de modificarlas y no lo hicieron».

«Un paso adelante»

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, trasladó que se reunió «con Juanma y una persona de la dirección nacional de Vox y, entre los temas que hablamos, uno fue el de cómo encontrar una solución al asunto del Valencia CF antes del 3 de agosto». «Yo dije que el ayuntamiento iba a dar un paso adelante antes de agosto, que no íbamos a permitir la caída de la suspensión de las licencias y que ello generase beneficios urbanísticos para el propietario del club», explicó Catalá.

La política popular aseguró que el martes no se llegó a un acuerdo en el pleno «porque el partido socialista planteó algo manifiestamente ilegal». Ahora Catalá insiste en que su equipo de gobierno es el responsable de «buscar una solución». «Trabajaremos con los servicios jurídicos y veremos qué es lo que se ajusta más a todos. Fichas sí o no, convenio sí o no... Eso a mí me da igual. Yo quiero que el propietario cumpla con la ciudad y no recupere beneficios urbanísticos el 3 de agosto. Voy a emplear cualquier vía que me lleve a ese lugar», agregó la primera edil, que volvió a no querer entrar en la venta del terciario de la zona B, que el Valencia ha acordado ante notario con Atitlan. «Es un tema privado, que yo respeto como cualquier acuerdo entre particulares», afirmó.

Por último, el concejal socialista Borja Sanjuán comentó que, «precisamente, de evitar un pelotazo urbanístico a favor de Peter Lim iba lo que votamos el otro día en el pleno del ayuntamiento. Habrá que saber la letra pequeña del acuerdo PP-Vox porque, de momento, de sus declaraciones desaparece la garantía económica que es esencial para garantizar que Lim no le tome de nuevo el pelo a la ciudad... No tendremos problema en que se apruebe aquello que proponíamos, aunque lo propongan ellos. Bienvenida la moción y la medalla», argumentó el portavoz del PSPV.