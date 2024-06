Baraja necesita fichajes en todas las líneas

Esta semana se han producido las primeras reuniones de planificación de la próxima temporada. Encuentros entre el entrenador, Rubén Baraja, el director deportivo, Miguel Ángel Corona, y los dirigentes, la presidenta, Layhoon Chan, y el director corporativo, Javier Solís. Tal y como dijo hace una semana, en la previa del último partido, el Pipo ha transmitido al club sus «opiniones» de lo que quiere para la plantilla 2024/25 y, a su vez, los representantes de Peter Lim en València le han comunicado al técnico la «situación» económica.

Las conclusiones de las citas pasan por las intenciones del entrenador de que el Valencia CF se refuerce en todas sus líneas, desde la portería a la delantera, mitigue en la medida de lo posible los daños que la venta de jugadores pueda generar y alguno de los fichajes aumente la experiencia del equipo en Primera División. Sin embargo, ese plan deportivo choca con la inacción de Meriton. Por ahora, tras las conversaciones de estos días, no hay ningún compromiso para aumentar la inversión en fichajes y poder competir por metas más ambiciosas que la salvación o la zona media.

Rubén Baraja desea subir el listón. Consciente plenamente de la dimensión social del Valencia CF, partícipe importante del éxito de los campeones de la primera década del siglo XXI, entiende que el proyecto debería pasar por «afinar mucho» en el mercado y «mejorar» la plantilla para volver a corto plazo a las competiciones UEFA. Un panorama difícil de atisbar en el contexto de desinversión en el que vive Meriton Holdings.

Desde los cerca de 80 millones gastados en fichajes en la campaña 2019/20, en los últimos cuatro años, la inversión permitida para la mejora del equipo nunca ha sobrepasado los 15 millones. Sin ir más lejos, la Liga 23/24 comenzó para el Valencia de Baraja dejando sin utilizar un margen en el Fair Play Financiero próximo a los 15 millones y aun ahorro en los costes de plantilla de 30 millones.

Cuatro piezas fundamentales

El entrenador ha pedido que para ese crecimiento deportivo que pretende el equipo no se desmantele. Baraja ha exprimido las posibilidades de un joven grupo. Ha hecho «un camino» y ha construido una columna vertebral sobre cuatro piezas fundamentales: Giorgi Mamardashvli, Cristhian Mosquera, Pepelu y Hugo Duro. Al respecto del portero, todos en el club asumen que este verano será vendido si se da una oferta que contente a Lim. No obstante, para el técnico la marcha de Mosquera, en el radar de clubes españoles, italianos e ingleses, o de Pepelu, su hombre de equilibrio, significaría un duro golpe, difícilmente solucionable en el mercado. El Pipo reclama no tener que empezar otro verano de cero teniendo que reconstruir un joven grupo y hacerlo competitivo.

En una quinta temporada sin Europa, se presume casi imposible que Layhoon consiga que Peter Lim abra el grifo para mejorar al equipo. De hecho, así se comprueba en los movimientos hechos por Corona para la portería, en la que ha dejado atrás opciones que gustaban al entrenador, pero suponían un traspaso, para abordar otras de jugadores libres como Stole Dimitrievski. El cuerpo técnico cuenta con el macedonio para suplir la más que probable salida de Mamardashvili.

En la portería sigue abierta la posibilidad de renovar al valenciano Cristian Rivero, aunque se contempla también fichar a uno de los hombres con los que Corona ha contactado en Segunda. Entre ellos, el de Juan Soriano, que acaba con el Tenerife. Para la defensa, el deseo del técnico pasa por completar la nómina de jóvenes zagueros con un central curtido en la Liga.

Para el centro del campo, en las reuniones de planificación se ha hablado de un mediocentro que complemente a Pepelu en la creación de juego, y de dos extremos. La carencia de goles y desequilibrio en ambos costados tienen intranquilo al ‘staff’ técnico con vistas al próximo curso. Por ello, se quiere un delantero que luche por el ‘9’ con Hugo Duro. El preferido de Baraja vuelve a ser Rafa Mir, quien también se decanta por el Valencia, si bien, los tiempos de Meriton y el hecho de que el Sevilla busque una venta no ayudan a la operación.

Finalmente, si Lim no varía la idea de reforzarse solo llenando huecos salariales y la plantilla no mejora, el Pipo pedirá al club que deje claro a la afición un objetivo similar al de la temporada 2023/24.