Así está la operación Luis Rioja

Luis Rioja es uno de los jugadores que gustan en Mestalla desde hace tiempo, pero su situación parecía muy encaminada a llegar al Betis, incluso en el mercado de invierno. En estos momentos, el Valencia CF está bien posicionado para atacar su llegada para la próxima temporada ya que acaba contrato y el Alavés está abierto a una negociación pero todavía falta mucho para que su llegada pueda ser un hecho. ¿Por qué motivos?

A estas alturas, y todavía en la primera semana de junio, el jugador sigue siendo consciente de que el verano es largo y que, su principal deseo de poder llegar al Real Betis Balompié todavía está vivo. De hecho, el conjunto verdiblanco quiere hacer una nueva aproximación como ya hizo en el mercado de enero. Cabe recordar que las bandas han sido uno de los problemas para Manuel Pellegrini en una campaña en la que apenas Ayoze, que partía desde la izquierda para acudir a terminar la jugada por dentro, era su único futbolista indiscutible. A partir de ahí, Pablo Fornals es el otro jugador que ha actuado en banda, en esta ocasión en la derecha, pero el problema con tres competiciones ha llegado cuando han tenido que tirar de recursos desde el banquillo. El castellonense de hecho llegó en el mercado invernal porque no había jugadores que estuvieran ofreciendo un rendimiento notable en esa demarcación.

Rodri Sánchez, Assane Diao y Abde no han tenido un rendimiento notable ni regular en el presente curso en el Real Betis. En algunos casos por la juventud y en otros, como el del internacional por Marruecos, porque las expectativas estaban muy altas y no ha conseguido derribar la puerta de la regularidad en ningún momento. Podría salir incluso rumbo a Mallorca para reunirse de nuevo con Jagoba Arrasate. Chimy Ávila, que también llegó en invierno y actúa por fuera, se lesionó pero cuenta para el próximo curso como un perfil atacante pero no de extremo puro. Es por eso que el Betis quiere ir a por un jugador de banda más claro. Un estilo Rioja que pueda jugar a pierna natural como es su caso y además que cuente con experiencia. No exigiría la titularidad y cumpliría así su gran sueño de jugar en el Real Betis.

¿En qué punto está el Valencia?

Rioja es un jugador que gusta, con el que se ha contactado para saber cuál es su situación y que estaría abierto a llegar al Valencia CF si se cae la opción del Betis. Esa es la realidad. El propio director deportivo del Valencia CF, Miguel Ángel Corona, se interesó por el jugador la pasada semana para tratar de mostrarle ese 'cariño' antes de poder atacar su llegada. En estos momentos no hay oferta, tampoco acuerdo total con el futbolista, pero lo que sí queda claro es que es un jugador que gusta a Rubén Baraja.

El técnico prioriza jugadores de rendimiento inmediato para el próximo curso y Rioja es uno de esos ejemplos. Nunca ha terminado de explotar a sus 30 años en la élite en cuanto a cifras goleadoras pero es un jugador completo, que muerte y que trata de robar en campo rival en todo momento. Ha terminado la temporada como suplente porque Luis García Plaza le dio la confianza plena a Giuliano Simeone en ese costado izquierdo pero el jugador, en caso de aterrizar ahora mismo en el Valencia CF, sería titular indiscutible.

Rioja, que además es de la misma agencia de representación que Stole Dimitrievski, no saldría además por un precio muy alto del Alavés, ya que terminando contrato en un año su salida sería factible por una cifra cercana al millón de euros, aunque todavía no hay negociación con el cuadro de Vitoria.