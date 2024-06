Una urgencia por línea para Baraja

El miedo de todos los periodos de fichajes ha llegado a València. El club vuelve a salir al mercado con más dudas que certezas, de nuevo con la necesidad de desprenderse de al menos uno de sus grandes activos y con una lista de necesidades que está por ver si van a ser cubiertas antes de que comience la temporada 2024/25. En concreto, Rubén Baraja tiene una urgencia por cada línea en su plantilla: en primer lugar, despejar de una vez por todas las dudas en la portería ante la más que probable salida de Mamardashvili; por otro lado, un central de garantías y cierta experiencia que acompañe a Mosquera si es que el canterano no hace las maletas; además, el equipo pide a gritos un centrocampista de ‘último pase’ y un extremo goleador.

El del centro de la zaga es un frente demasiado abierto a día de hoy. Solo Mosquera es indiscutible y ni siquiera está asegurada su continuidad en el equipo. Evidentemente Cristhian quiere seguir pero Meriton pone en el escaparate a cada jugador que destaca y alcanza un valor de mercado suculento. Además, ‘novias’ no le faltan y desde hace meses varios grandes de Europa han añadido a Mosquera en su lista de posibles fichajes. En cuanto al resto, Cenk y Cömert no son santo de la devoción del club y podrían salir, ambos, aunque sobre todo el suizo. Diakhaby es un caso complejo, pues Baraja no sabe cuánto ni en qué condiciones podrá contar con él al no tener fecha de regreso de su grave lesión. Ese escenario deja a Yarek y César Tárrega como candidatos al primer equipo. Yarek es un diamante en bruto, ya lo ha demostrado, pero tiene 19 años y es conveniente tener paciencia. Tárrega, por su parte, viene de demostrar en su cesión en Pucela que está preparado para retos mayores, pero tiene 22 años y sería su primera experiencia en Primera División. El Pipo necesita, aparte de todo eso, experiencia y oficio.

En el centro del campo, las necesidades son evidentes y los datos así lo reflejan. Durante la campaña 23/24, el equipo lamentó la falta de un futbolista decisivo en el último pase, capaz de desatascar partidos con una obra de arte en el último tercio del centro del campo. El club lo sabía ya el verano pasado y la apuesta fue Amallah, el perfil más mediapunta del actual equipo, pero el marroquí fue un experimento fallido y en Mestalla no ha ofrecido ni la mitad de la calidad que guarda en sus botas. De hecho, el club ni se plantea ampliar la cesión o dar forma a una posible compra. En la actual plantilla, André Almeida es el perfil más parecido a un jugador decisivo en último o penúltimo pase, pero esta temporada, cuando la lesión se lo ha permitido, no ha sido del todo constante cuando ha jugado detrás del delantero centro e incluso ha rendido más y mejor como interior.

Las urgencias en punta de lanza se multiplican. Baraja necesita un extremo, un jugador de banda que no solo abra el campo y asista, también que ayude a los ‘9’ en los deberes goleadores. Este último curso, Diego López con solo tres goles ha sido el banda más realizador. Canós y Fran Pérez solo han marcado uno. Baraja, cuando trasladó sus exigencias a la dirección deportiva, ya especificó que traer a dos extremos debía ser prioridad.

‘Caso portería’

Como cada verano, el mercado tiene su parte de efecto dominó. El Valencia trabaja en la gran venta de Mamardashvili para aliviar las cuentas y disponer de liquidez para abordar fichajes, o cesiones. El Newcastle sigue siendo el mejor colocado para hacerse con el georgiano, pero de momento ambas partes no llegan a un acuerdo económico. Paralelamente, Dimitrievski está atado, pero no puede ser el único fichaje en la portería si sale Giorgi, que va a salir salvo milagro.