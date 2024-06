El Pipo, cerca de Benítez, Emery y Marcelino

El Valencia CF no ha dotado de excesiva estabilidad a sus banquillos en los últimos 24 años. En especial la media ha sido todavía más alta en cuanto a cambios desde que Meriton llegara a la propiedad de Mestalla. Todo lo contrario a lo que vendió durante el proceso de venta, Peter Lim lo que ha conseguido es ampliar todavía más la sensación de inestabilidad e incluso se ha llegado a verbalizar -lo hizo Layhoon- que el objetivo es ya la permanencia. Por todo eso, la renovación de Baraja como entrenador del equipo para ampliar su contrato hasta 2026 demuestra que su trabajo es impecable. Tanto como para aguantar el chaparrón que supone el día a día con Meriton al frente y sin mercados que refuercen la plantilla.

El Pipo llegó en 2023 para salvar a un equipo que iba a la deriva. Con Gattuso el equipo tenía todos los ingredientes como para terminar el curso en Segunda y Voro, que tantas otras veces había sido el escudo de la propiedad y la salvación, no pudo dar con la tecla aunque tampoco tuvo tiempo. Y con esas llegó Baraja. Sin un CV que invitara al optimismo como entrenador, pero con un mensaje claro, contundente, una primera rueda de prensa firme y con las ideas claras. Baraja fue todo lo que necesitaba el equipo y el equipo era todo lo que necesitaba Baraja. Una comunión perfecta que no se entiende sin su capacidad para detectar qué sobraba (jugadores que no hacían bien al grupo) y qué hacía falta (sangre joven con ganas de pelear cada balón como si fuera el último).

Con esa receta, el técnico consiguió la salvación y este año con un equipo de mínimos ha estado cerca de alcanzar la Conference, que en un momento muy concreto estuvo cerca pero la falta de experiencia del bloque en el tramo final ha acabado por evitar ese ‘milagro’. Baraja, con su renovación, reafirma su apuesta por el Valencia CF después de un año y medio de buen nivel en el banquillo y pide a gritos un esfuerzo con los fichajes. Un salto de calidad en perfiles y recursos. Y además, en el debut ante el Barcelona, se convertirá en el cuarto entrenador del siglo XXI que disputa tres temporadas de manera consecutiva con el Valencia.

Benítez demostró en los inicios del Siglo XXI que un Valencia ganador era posible. Que tres décadas después, podía alzar el título liguero. Y lo hizo con un equipo con identidad, sólido atrás pero muy vertical en fase ofensiva. El técnico estuvo tres temporadas de manera completa y se marchó para también ser una leyenda en el Liverpool. El siguiente entrenador que consiguió alcanzar, como mínimo, tres temporadas en el Valencia fue Unai Emery. En su primer curso acabó sexto y en las tres siguiente sí cumplió el objetivo liguero de la tercera plaza, como mínimo, pero acabó marchándose al término de la 2011/12. Meses después llegaría al Spartak y justo al término de ese contrato aterrizó en el Sevilla, donde en LaLiga tampoco consiguió el top-4 pero es una auténtica leyenda con tres Europa League. El último de los protagonistas es Marcelino García Toral. El asturiano, actualmente de nuevo en el Villarreal, conquistó la Copa del Rey al término de su segunda temporada pero en la tercera apenas disputó tres choques con el Valencia CF antes de ser despedido el 11 de septiembre de 2019. Desde entonces el Valencia acumulaba entrenador tras entrenador. Baraja llegó para poner la calma y tiene a tiro ser el cuarto del Siglo XXI con tres temporadas distintas. n