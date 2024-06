La operación por Rafa Mir se cuece a fuego lento

El Valencia CF está en la obligación de reforzar la delantera. Por una cuestión de efectivos, por la marcha de Roman Yaremchuk, y de dar un salto de calidad, ya que el equipo ha tenido muchos problemas para ver puerta y ha dependido en exceso de Hugo Duro. En esta tesitura, la lista de atacantes vuelve a estar liderada por el eterno deseo de Rubén Baraja: Rafa Mir. El delantero murciano y canterano de la entidad de Mestalla siempre ha sido la prioridad. Incluso después de caerse la operación en enero de una forma verdaderamente inverosímil, Mir no ha desaparecido de la lista de deseos y, tal y como avanzó Superdeporte el 15 de mayo, se mantenía como prioridad, pero a diferencia de mercados anteriores, esta vez la intención del jugador era una resolución rápida para que no se convirtiese en un culebrón. La operación, que no se pretende que llegue a tales extremos, sí está muy lejos de poder concretarse.

El fichaje de Mir se cuece a fuego lento porque depende de una serie de factores para que sea viable. Ahora mismo ni tan siquiera se ha hablado con el Sevilla y con el jugador no hay acuerdo cerrado.

La sintonía del jugador con el club, más allá de todavía no haber acuerdo cerrado a nivel de cifras, es total porque Mir quiere volver a Mestalla. Ha sido también siempre su primera opción y esto le ha hecho rechazar innumerables propuestas desde que se planteó la posibilidad, teniendo incluso que quedarse en un Sevilla para el que no contaba cuando se rompió la operación a última hora, lo que le llevó a estar unos meses prácticamente apartado y viviendo una situación verdaderamente incómoda en el club. Es por ello que no quiere otro verano largo para resolver su futuro.

or lo que se refiere a la tercera pata de la operación, el Sevilla FC, el club hispalense ya le ha comunicado a Rafa que no cuenta con él para la temporada que viene, pero le pide unas condiciones económicas para salir más elevadas de lo que esperaba. Los sevillanos prefieren traspaso y sacar rédito económico a su salida y está por ver el grado de apuesta que hace el Valencia por él para cumplir con ese deseo de no alargar mucho en el tiempo el ‘caso Rafa Mir’.

El Valencia este curso no ha estado especialmente bien en términos goleadores (solamente 40) y para Baraja la delantera es una parcela obligatoria a reforzar con un jugador de jerarquía y que marque diferencias. El técnico vallisoletano entrenó al delantero murciano en el juvenil valencianista y cree que puede darle muchas cosas a su equipo.