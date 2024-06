Goleadores valencianistas en la Euro

Durante el fin de semana, la escasa representación del Valencia CF en la Eurocopa de Alemania está copando buena parte del protagonismo. Si ayer Giorgi Mamardashvili deslumbró al Viejo Continente con sus intervenciones en la portería de Georgia, 24 horas antes, el gol de Roman Yaremchuk resucitó la esperanza ucraniana de acceder a los octavos de final tras la victoria del viernes frente a Eslovaquia (1-2). El delantero centro nacido en Leópolis, que, hasta el 30 de junio, vive sus últimos días como jugador blanquinegro, sumó su tercer tanto en una Eurocopa. Un gol de bella factura después de aterrizar el balón desde el cielo con un magnífico control. En la historia de las fases finales de la Eurocopa, el décimo realizado por un jugador del Valencia.

A pesar de una temporada discreta en el equipo de Mestalla, al que llegó cedido por el Brujas en el esprint final del mercado estival de 2023, la participación en la Euro de Yaremchuk no tenía discusión para el seleccionador ucranio, Serhiy Rebrov. Autor únicamente de cuatro goles -tres en Liga y uno en Copa- con los murciélagos, el ‘9’ de Ucrania es un referente en su selección en la que solo la condición de pichichi de la liga española de Artem Dovbyk le ha desbancado de la titularidad. Precisamente, en Dusseldorf entró en el lugar del atacante del Girona para obrar la remontada 13 minutos más tarde.

Después del partido, Roman rompió a llorar exteriorizando las emociones de un futbolista al que le ha afectado de manera especial el conflicto bélico que atraviesa su país desde la invasión de Rusia en febrero de 2022. El todavía valencianista destacó el «espíritu» de los ucranios y desveló la «motivación increíble» que les transmitió el presidente Volodímir Zelensky, con el que hablaron antes del encuentro.

«Hablamos con el presidente de Ucrania. Ustedes saben lo difícil que es la situación en nuestro país, así que debemos darle un poco de alegría a nuestra gente», contó. Yaremchuk, asimismo, reveló la razón de sus lágrimas al acabar el duelo: «Ha sido una temporada difícil para mí: lesiones, cambios de club... Pero sigo aquí, estoy en un buen lugar y no me sorprende haber marcad porque trabajo duro todos los días. Dios lo ve todo y me da oportunidades. Estoy orgulloso de estar aquí y jugar para mi país». Por último, Roman prometió que el equipo «se preparará duro» para el miércoles medirse a Bélgica.

Ocho años después

Hasta el Ucrania - Eslovaquia, el último gol con la firma de un jugador del Valencia lo había hecho Nani el 6 de julio de 2016. Un día más de tarde de que el club oficializase su fichaje, previo pago de ocho millones de euros al Fenerbahçe, el extremo siguió brillando en la Euro de 2016 marcando el 2-0 a Gales, tanto con el que Portugal certificó el pase a la final que le ganó a Francia (1-0). Ese verano, Shkodran Mustafi cabeceó a la red el primer gol alemán en el gran torneo. En agosto, el central acabaría vendido al Arsenal por una millonada, 41 millones. Hoy, con 32 años, el ex del Levante continúa sin equipo.

Una Eurocopa antes, en 2012, Jordi Alba ‘mojó’ en la final ante Italia (4-0), pero ya como jugador del Barça, que pagó 14 ‘kilos’ por él a finales de junio. La Euro 2008, sin duda, fue la que ha dejado más goles de jugadores valencianistas. David Villa, gracias a sus cuatro dianas en el grupo D -triplete a Rusia y gol de la victoria a Suecia en el minuto 92-, finalizó en Austria y Suiza entre los máximos artilleros y siendo pieza clave en el título. En las semifinales, el ‘Mago’ Silva selló el 3-0 frente a la revelación, Rusia.

Los primeros goles de un futbolista del Valencia en una fase final de la Eurocopa llegaron desde el punto de penalti... y el pie derecho del capitán del subcampeón de Champions, Gaizka Mendieta. El medio criado en Castelló convirtió desde los 11 metros en la remontada ante Yugoslavia y en los fatídicos cuartos de final contra Francia el 25 de junio de 2000 en Brujas.

Caso Vlaovic

El 11 de junio de 1996 Goran Vlaovic marcó en Nottingham el primer gol de la joven Croacia en una gran cita ante Turquía (0-1). La afición valencianista disfrutó como propio del tanto de un fichaje ilusionante. El ex del Pádova, sin embargo, fue suspendido por la FIFA en julio por duplicidad de contrato, ya que, además de con el Valencia, había firmado también con el Nápoles para el curso 96/97. Finalmente, el croata pudo debutar en la Liga con gol... y derrota en Santander.

Johnny Rep, en Yugoslavia 1976, fue el primer jugador propiedad del Valencia CF que jugó la fase final de una Eurocopa. No obstante, el goleador, autor de siete tantos en los Mundiales del 74 y el 78 no pudo estrenarse en tierras eslavas. Anteriormente, los valencianos Guillot y Claramunt habían anotado con España en las rondas previas de los campeonatos de Europa de 1964 y 1976, respectiva. n