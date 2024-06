"No tenemos que soportar insultos"

Rubén Baraja habla junto a David Peris, presidente de la Federación Española de Psicología en el Deporte, sobre racismo y odio en RR SS en el fútbol en el podcast ‘LALIGA VS’. El Pipo reconoce como en el vestuario del Valencia se trabaja con un psicólogo desde la temporada 22/23. «No hay que olvidar que todos somos primero personas y tenemos días buenos, malos… Y tenemos un grupo muy joven. Las emociones tenemos que ir gestionándolas y en este sentido es positivo tener una persona que te diga cuál es el guion y te ayude», comentó el técnico sobre la importancia de un psicólogo en un grupo.

«Siempre digo a los jugadores que no piensen en la acción anterior, sino en la siguiente. Mantener la mente despejada no es fácil. En Mestalla hay casi 50 000 personas y los jugadores deben saber gestionar este tipo de momentos», aseguró el Pipo junto a David Peris. «A cada uno le afecta de una manera cada situación. Tienes que conocerlos bien», añadió.

Sobre los comentarios en redes que reciben los futbolistas, algunos de índole racista como lo sufrido por Peter Federico tras el Valencia - Real Madrid, dijo: «La gente se puede pensar que los comentarios no influyen a un jugador, pero no es así. A veces se habla del color de su piel, de su aspecto físico o de su forma de vestir. No tenemos que soportar esto».n