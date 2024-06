Tres clubes de la Bundesliga están interesados en Pepelu

Con el mes de junio encarando su recta final,. En las últimas horas otro nombre aparece en la terna de posibles ventas, el de Pepelu. El centrocampista del Valencia, fichado el pasado verano por una cantidad de cinco millones de euros al Levante UD, aparece muy alto en la lista de intereses del Eintracht Frankfurt, según ha adelantado ‘Cazurreando’ y puede confirmar también Superdeporte. El conjunto alemán, clasificado a Europa League tras acabar sexto la última temporada en Bundesliga, quiere reforzar su centro del campo y el futbolista de Dénia es una de las opciones que manejan tras su gran temporada de estreno en Mestalla.

Según puede confirmar Superdeporte, el Eintracht no es el único equipo alemán tras sus pasos. Pepelu tiene otros muchos pretendientes en la Bundesliga, como por ejemplo en Borussia Dortmund, reciente finalista de la Champions League. El Leipzig es otro equipo que no le pierde de vista. Está claro que su rendimiento a las órdenes del Pipo Baraja no ha pasado desapercibido en la Bundesliga. Cualquiera de los tres equipos permitiría a Pepelu jugar competición europea. Dortmund y Leipzig están clasificados para Champions League y el Eintracht lo está para la Europa League. Sería, sin duda, un reto ambicioso para él.

Cuando desembolsó cinco millones de euros al Levante UD hace justo un año, el Valencia tenía claro o por lo menos confiaba en que era una inversión baja a la que se le iba a terminar sacando rendimiento con el paso de los partidos. El club no contemplaba perder dinero y parece que puede convertirse en una apuesta exitosa.