Arranca el sueño de Tárrega

Llegar a vestir en el campo de fútbol la camiseta que has llevado con orgullo en las gradas es la gran meta para muchos futbolistas. Una meta que dobla su valor si el escudo que se va a representar es también el que representa a una larga estirpe de familiares. César Tárrega cumplirá ese sueño a partir de la próxima temporada una vez se ha materializado su renovación hasta 2028, una prórroga de su contrato que se ha ganado a pulso con un rendimiento sobresaliente en el Real Valladolid.

Decidido a llegar a la primera plantilla, el jugador de Alaquàs escogió Valladolid como destino en Segunda División en el mercado de invierno porque quería demostrar que estaba capacitado para jugar en el equipo más exigente de la categoría y acabó siendo el gran garante del ascenso pucelano a Primera. En la media vuelta que estuvo en el José Zorrilla ha sido para la inmensa mayoría el mejor jugador blanquivioleta y también para muchos el mejor defensa de toda la categoría. Se hizo con el puesto, aseguró la defensa y nadie lo movió de ahí, ganándose la consideración de la entidad valencianista para un nuevo desafío. Además, ha afianzado sus fortalezas y ha dado aún más repertorio a su juego.

En esta cesión a Pucela se fijaron una serie de hitos que en caso de cumplirlos pasaría a formar parte de la primera plantilla de pleno derecho. Con todo: contrato con ficha ‘A’ y un dorsal inferior al 26 (es decir, ya no se puede regresar al Mestalla), salario y pluses de primer equipo. El canterano los cumplió con su rendimiento y formará parte de una defensa en la que, salvo que el rumbo del mercado lo impida, el líder de la zaga será Cristhian Mosquera, se apuesta por aumentar el peso de Yarek Gasiorowski, estará Mouctar Diakhaby cuando se recupere y se busca salida tanto a Cenk Özkacar como Eray Cömert, además de buscarse un fichaje cuando se consumen estas salidas.

La oficialidad de su renovación estuvo muy cargada de emotividad. Desde primera hora de la mañana se publicaron dos fotos de César en Mestalla cuando era muy pequeño con sus padres y con la cara pintada de la ‘Senyera’. Posteriormente el Valencia hizo público un emotivo vídeo con su hermano Rober, al que le prometió que si marcaba dedicaría un gol a la familia y reflexionaba sobre el valor que tiene para un valencianista como él la renovación: «Defenderé este escudo a muerte y si meto algún gol, lógicamente se lo dedicaré. Me tendrás que decir dónde estás porque ahí sois muchos. Y si no, a alguien de la familia. Esto lo vamos a llenar de la familia: estarán ahí los tíos, los papás... Madre mía. ¿Quién me iba a decir a mí que desde tan pequeño todo lo que hemos vivido en la familia, todos los domingos en el chalet con la paella viendo al Valencia CF y ahora de repente estoy aquí en el primer equipo? Solo de pensarlo la familia entera se emociona. El yayo Miquel, que en paz descanse, pero que siempre nos ha transmitido tanto. Cada vez que hablamos del Valencia CF nos acordamos de él. También del abuelo Manolo, de la tío Mari Carmen... Es un sueño para ellos y para mí, por supuesto», decía Tárrega.

César Tárrega lleva en la sangre ADN Puchades. Su nombre estuvo ligado al Valencia CF incluso antes de nacer. El bisabuelo de César, Vicent Olaso, fue el fundador de la Peña Valencianista Antonio Puchades de Mislata. Vicent y Antonio fueron amigos íntimos hasta el punto que la leyenda blanquinegra de los años cuarenta y cincuenta se convirtió en un habitual en las reuniones y las cenas en casa de los antepasados de César.

Tárrega creció en un ambiente valencianista, escuchando las historias de la carnicería que su abuelo Miguel tenía en Mislata y en la que nunca faltó el escudo del Valencia CF, que incluso lo arrancó de la pared para llevárselo cuando trasladaron el negocio. Su familia valencianista siempre fue una inspiración para César. «Desde la familia siempre se ha vivido mucho este escudo. Estoy extremadamente feliz. Además, hoy es un día especial también por mi abuelo. Un hombre que vivía mucho el valencianismo, que iba siempre a Mestalla y que tenía siempre el pase», decía el día de su anterior renovación. Seguro que hoy estaría muy orgulloso de la trayectoria de César en el Valencia. Su llegada es el premio a muchos años trabajando en las categorías inferiores, desde el Don Bosco hasta el Mestalla pasando por el Levante.