Intento por salvar el Mundial

El Nou Mestalla se convirtió en la jornada de ayer en la noticia del día en València. Primero con el pleno del Ayuntamiento en el que el PP y su socio de gobierno Vox no se pusieron de acuerdo. Más tarde el Valencia CF envió un correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que confirmaba que estaba dispuesto a aceptar las exigencias de la FIFA para ser parte del proceso de selección de sedes para el Mundial de 2030.

Este correo, enviado ayer como avanzó El Desmarque, buscaba que la ciudad de Valencia, con el Nou Mestalla como escenario, se pudiera mantener dentro de las propuestas por la RFEF para ser una de las al menos once sedes españolas en el Mundial 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

El correo electrónico, según El Desmarque, incide en que el club está de acuerdo en aceptar el denominado como ‘Stadium Agreement’ si la FIFA soluciona lo que piden otros cuatro clubes, como son Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid.

Pendiente desde septiembre

El Valencia llevaba sin firmar ese acuerdo desde el mes de febrero porque quería tener garantizado en primera instancia que recibiría la licencia por parte del Ayuntamiento, un trámite administrativo que todavía no se ha efectuado, más allá de cómo gestionen los grupos políticos la posibilidad de renovar los derechos urbanísticos de los terrenos anexos al Nou Mestalla.

El correo del club ha sido enviado a pesar de que el Ayuntamiento de València todavía no ha llegado a ningún acuerdo sobre cómo proceder sobre el Nou Mestalla, ni tampoco ha otorgado todavía la licencia de obras para que el Valencia pueda reanudarlas en el estadio de la avenida de las Cortes Valencianas.

A pesar de eso, ese acuerdo entre PP y Vox es necesario si el Valencia quiere continuar adelante con el Nou Mestalla o con esos beneficios urbanísticos que todavía espera. Por el momento no se ha logrado alcanzar, a pesar incluso de que María José Catalá aseguró hace tan solo unos días que estaba todo muy encaminado al sí de la organización de Badenas.

Las obras del Nou Mestalla siguen paralizadas / L-EMV

Siguen las negociaciones

«En este momento seguimos en negociación los dos socios de gobierno, Vox y el Partido Popular, estamos muy avanzados en esas negociaciones pero soy una persona muy seria en la negociación y mientras estoy negociando no hablo de esa negociación», apuntó Catalá en declaraciones a los medios. A pesar de estar «muy avanzadas» esas negociaciones, las discrepancias en esa forma de ‘apretar’ a Meriton parecen haber estado cerca de tumbar el acuerdo. Aunque todo ha dado un nuevo giro.

Por otra parte, en declaraciones a Levante EMV, la alcaldesa criticó al PSPV y Compromís de «buscar notoriedad y populismo irresponsable». «Me parece que es lo que están buscando. Lo que hay que hacer es sentarse, y ojo, yo lo he intentado. A mí nadie me llamó en los últimos cuatro años para implicarme en el tema del Valencia. Mis concejales han hablado con la oposición para llegar a un consenso. Ciertamente, no ha habido altura de miras. Ahora el Gobierno, que es el responsable, PP y Vox, vamos a tener que tomar decisiones porque no hemos podido contar con la complicidad de la oposición», explicó la alcaldesa de Valencia.

Ahora, el futuro marcará el pulso de un estadio que a pesar de que durante el proceso de venta, el Valencia CF prometió a los cuatro vientos que se iba a construir antes del centenario, cinco años después no se ha movido ni un ladrillo. n