Hugo Duro: "Quiero superar los 13 goles de este año"

El ataque del Valencia CF 2024/25 empieza a coger forma. A la espera de ver cómo resuelve la venta de Giorgi Mamardashvili, el club refuerza su vínculo con uno de los jugadores que no solo fue tendencia en Mestalla la pasada temporada, sino que también lo fue en Primera. Hugo Duro, a base de goles y de carácter, se ha ganado a pulso una renovación que es oficial desde ayer. El Valencia anunció la extensión de contrato de su ‘9’ hasta 2028, dos años más de lo plasmado en su anterior compromiso, como recompensa a una temporada en la que se convirtió en la referencia por excelencia del cuadro de Mestalla.

La política restrictiva del club, no obstante, provoca que pese a la extensión del contrato el madrileño no deje de estar en el mercado. Como por el conjunto de sus futbolistas, la entidad presidida por Layhoon Chan escucha ofertas por Duro. Una realidad impuesta por el máximo accionista, Peter Lim, que contrasta con la estabilidad de la que habla el director deportivo, Miguel Ángel Corona. «Sumamos una nueva extensión, renovación que le da más estabilidad si cabe a la plantilla. Seguimos en esa estrategia de tener estabilidad contractual y que podamos tener tranquilidad con nuestra plantilla no solo para el inmediato, sino que para medio y largo plazo», dijo.

Gracias a un Rubén Baraja que ha sacado el máximo rendimiento de Hugo Duro, el getafense ha firmado su mejor curso en la élite: 13 goles en 2996 minutos, repartidos en 37 partidos de Liga. Unas cifras que, más allá de lo que ayudaron al Valencia, situaron al ‘9’ en la lucha por el Zarra 2024: a dos dianas de Borja Mayoral y Álvaro Morata. En este sentido, Corona pone en valor el perfil trabajador del delantero. «Hugo es el gran ejemplo que con trabajo se consiguen grandes cosas. Llegó hace tres años, a última hora del mercado, sin haber jugado, apenas, en Primera y tres años después ya cuenta con más de 100 partidos con nuestra camiseta y se ha convertido en un jugador muy importante y muy querido para nosotros», agregó.

Duro seguirá vistiendo la elástica blanquinegra, como también ocurrirá con los renovados Cristhian Mosquera y Diego López, en la segunda vuelta de la campaña 23/24, César Tárrega y Jesús Vázquez, que se cerraron antes del 30 de junio. Como en el caso del madrileño, el central hispano-colombiano sigue estando en el mercado, donde es una pieza apetecible para clubes de Italia e Inglaterra.

«Me hace muy feliz»

Eso sí, si por Hugo Duro fuese, no habría ningún problema en tener que firmar una nueva ampliación en el futuro. «Esperemos que haya más. Aquí en Valencia me he sentido muy querido por la afición, por los trabajadores del club, compañeros… El poder seguir muchos años me hace muy feliz. Me encanta estar en València, se está genial, jugar en Mestalla es un lujo que pocos pueden cumplir», apunta el atacante, quien se propone el reto de igualar sus cifras de la pasada temporada. «Hay que tener ambición y si este año he metido 13 goles, hay que marcarse el objetivo de, como mínimo, igualarlo e intentar superarlo», dice el ‘9’, que tanto en lo personal como en lo grupal tiene la misión de «mejorar». «Las cosas están yendo bien, esperemos que vayan a mejor», acabó. n