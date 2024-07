Rafa Mir: "Por fin estoy donde quiero estar"

Rafa Mir y Stole Dimitrievski ya forman parte del equipo de Rubén Baraja. Ayer fue su acto de presentación como nuevos jugadores del Valencia CF en el Palco VIP del Camp Mestalla. El nuevo delantero del Valencia (Mir) comenzó su discurso agradeciendo el esfuerzo del club, de Miguel Ángel Corona, del Pipo y de su agente Rubén García. «Quería dar las gracias a cuatro pilares para que hoy esté aquí. El club, que ha hecho un esfuerzo terrible, a Corona, que hemos tenido muchísimas conversaciones, al míster, que ha sido una pieza fundamental, y a mi agente que ha llevado una negociación complicada después de como estaba el tema».

Rafa Mir junto a aficionados en las puertas de Mestalla. | J. M. LÓPEZ / andrés garcía

El delantero no nombró en su discurso de presentación al Sevilla. Hablará más adelante. Como dijo Rafa, «ayer no era el día». «Hoy no es día para hablar del Sevilla sino para hablar del Valencia, con la ilusión con la que vengo. Del Sevilla ya hablaremos más adelante, ahora no toca». A la tercera fue la vencida. Nunca vio la operación en peligro este verano, pero fue cauto hasta alcanzar el acuerdo. «No te voy a engañar, hasta que no estuviera aquí presentándome no me lo quería creer. Han pasado muchas cosas en este tiempo. He estado bastante tranquilo».

Mir no viene para un año de cesión. Por su cabeza pasa ganarse su continuidad y quedarse en el Valencia «muchos años». «Estoy convencido que si las cosas tienen que ir como espero, voy a estar en Mestalla mucho tiempo. Pero es una pregunta que nos haremos en unos meses». Aunque no se marca ninguna cifra. «Nunca me marco ninguna cifra. Vengo con muchas ganas e ilusión. Vengo con goles guardados desde hace seis meses», decía con sentido del humor.

Para el murciano, la figura de Baraja ha sido muy importante. «Tenemos un buen feeling y sé que me va a apretar mucho. Ha sido muy importante para mí desde juveniles, coincidimos en una temporada importante para mí, en la que hice muchos goles. Es una pieza clave de que esté aquí. Espero devolverle la confianza con goles. Es un pilar muy importante y espero que podamos tener un buen año». Ahora solo quiere jugar y hacer goles junto a Hugo Duro. «Yo creo que cuanto mejor le vaya a Hugo Duro mejor nos va a ir a todos», decía. El principal objetivo del delantero es que el Valencia vuelva a ser «grande como todos recordarmos» como en las épocas de sus «espejos» David Villa y Roberto Soldado.

«He venido a competir»

Por su parte, Stole Dimitrievski confesó en su acto de presentación que llega al Valencia con intención de competir con Mamardashvili independientemente de la venta o no del georgiano. «Yo vine aquí sabiendo que él está aquí. Es un grandísimo portero, que lo lleva demostrando dos años y también en la Eurocopa. Yo he venido a sumar y a competir, nada más». La toma de contacto con sus compañeros ha sido «buena». «Estoy muy contento y agradecido de esta oportunidad. Los primeros días de trabajo han sido muy buenos, toma de contacto con los compañeros, con el club y la ciudad. Estoy con ganas de poder demostrar y competir», aseguraba.

El internacional macedonio acaba de llegar, pero es uno de los ‘veteranos’ de la plantilla y ya ejerce como tal en el joven vestuario de Baraja. «Lo he sentido en los primeros días, es un equipo joven, con muchas ganas e ilusión. Pero yo también la tengo, quiero acoplarme lo más rápidamente posible y aportar mi experiencia para mejorar con todo el grupo». n