Objetivo: cerrar el fichaje deLuis Rioja esta semana

Es la semana Luis Rioja. Rubén Baraja quiere al extremo del Alavés para el primer amistoso de la pretemporada que se diputa este sábado 20 de julio contra el Castellón en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. El Valencia reactivó la operación Rioja en el momento que cerró la cesión de Rafa Mir y la intención del club es abordar su fichaje a lo largo de esta semana. El Pipo es consciente de la exigencia del calendario en las primeras jornadas de LaLiga y quiere trabajar el equipo cuanto antes para llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero contra el Barcelona en Mestalla dentro de un mes: el próximo sábado 17 de agosto. Después de Stole Dimitrievski y Rafa Mir va Luis Rioja. Es la hoja de ruta del Valencia en este mercado de fichajes.

El Valencia tiene un acuerdo con el jugador desde hace semanas y el siguiente paso es presentar una primera oferta al Alavés para iniciar las negociaciones con el club babazorro. El agente del futbolista ha permanecido en contacto con los dos clubes durante las últimas semanas y confía en que la operación se pueda cerrar por una cantidad ligeramente inferior a los dos millones de euros. Ahora mismo hay más diferencias en torno a la forma de pago que respecto a la cifra final del traspaso. La operación está bien encarrilada y tanto el jugador como el Valencia son optimistas. Después del fichaje de Rafa Mir y la salida de Eray Cömert al Valladolid, Rioja es el objetivo. La cesión del suizo hasta final de temporada ayuda dentro de la ingeniería económica que tiene que hacer el club obligado por las directrices de Peter Lim.

Rioja tiene desde el pasado mercado de invierno un pacto con el director deportivo del Alavés Sergio Fernández para facilitar su salida este verano siempre y cuando la oferta sea positiva para todas las partes. El futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio de 2025 y ya ha comunicado su decisión de no renovar. El Alavés no contempla que el jugador continúe y salga libre sin ninguna contraprestación económica. Por eso el club babazorro es el primer interesado en que la operación con el Valencia salga adelante. Rioja se ha incorporado a su pretemporada a las órdenes de Luis García a la espera de que se resuelva su fichaje por el Valencia. El futbolista, como le sucede a Baraja, prefiere que la operación no se retrase más tiempo. Su objetivo también es incorporarse a los entrenamientos cuanto antes para integrarse en el equipo y adaptarse al estilo de juego del Pipo.

El director deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona no quiso hacer ninguna declaración pública preguntado por el interés del club en Luis Rioja. «No hablo de nombres que no están en nuestra plantilla», dijo en la presentación de Rafa Mir y Dimitrievski. n