Tensa espera en la operación por Luis Rioja

El mercado del Valencia sigue activo, a pesar de que todavía son muchas las incógnitas sobre cuántos futbolistas aterrizarán en el Valencia, cuántas salidas habrá y qué posición quedará más coja una vez arranque.

Sin duda, una de las que la campaña pasada dio más problemas a Rubén Baraja fue la del extremo y por eso el objetivo era tratar de ‘atar’ más piezas para el arranque del curso actual. Ahí apareció la opción de Luis Rioja, del Alavés. El andaluz tenía durante los primeros meses de este 2024 la posibilidad del Betis sobre la mesa y es que el cuadro del Benito Villamarín se interesó en invierno y siempre había sido su sueño, pero el cuadro verdiblanco parece haberse retirado de la puja y el Valencia CF tiene un acuerdo con el jugador. Ahora falta alcanzarlo con el Alavés aunque la confianza desde la entidad de Mestalla es total. Eso sí, la directiva babazorra sigue esperando una llamada.

«No hay negociaciones. Aunque sea difícil de explicar, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. En su momento, Luis Rioja nos hizo saber su interés por marcharse a un club en concreto. Nunca más se supo. Luis Rioja es jugador nuestro y estamos encantados con él. No sabemos lo que pasará, pero no hay ningún problema ya que está con nosotros», explicó Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, durante la rueda de prensa de Asier Villalibre.

Como así expresó el propio director deportivo, el Alavés no cierra la puerta a una salida de Rioja, pero lo cierto es que sin la llamada del Valencia CF al cuadro de Mendizorroza, todo queda en manos de los agentes actuando como intermediarios. Y lo más importante, todavía no hay oferta sobre la mesa. En principio, Rioja saldría por una cifra cercana a los 1,6 millones de euros, pero todavía falta que el Valencia acepte esas condiciones por un jugador con más de 30 años, aunque Peter Lim ya ha dado luz verde a la operación si encaja dentro de los parámetros marcados.

Mientras, en el Alavés, Luis García Plaza ya ha dejado claro en los últimos meses que su confianza en el futbolista no es la misma que en las temporadas anteriores. Arrancó el curso a un nivel altísimo pero con la recuperación de Giuliano Simeone le dejó sin sitio con el puesto de Carlos Vicente en derecha muy fijo.

Por eso, la salida del jugador andaluz no supone un quebradero de cabeza para Luis García Plaza, quien sí confía en sus prestaciones pero quien entiende a falta de un año para el final de su contrato que el dinero por el jugador puede permitir realizar otras operaciones. En cualquier caso, la negociación entre Alavés y Valencia CF debería entrar en un punto de entendimiento en los próximos días y es que Baraja quiere contar con él para la pretemporada y con rodaje para el inicio de curso, que llegará en un mes.

Con él, Fran Pérez y Canós, Baraja tendría tres jugadores para las bandas más la figura de Diego López como un comodín para hacer de segundo delantero o de jugador para partir desde la banda.