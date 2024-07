Segunda prueba contra Rioja

El Valencia afronta su segundo test de la pretemporada en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. Los de Rubén Baraja suben el nivel de exigencia y se enfrentan al Alavés: primer rival de primera división. Después de estrenarse el sábado ante el Castellón en un encuentro que acabó con empate a cero, el equipo del Pipo repite escenario y se enfrenta hoy (19:00 horas) al conjunto de Luis García Plaza con la obligación de mejorar y continuar dando pasos hacia adelante para llegar en las mejores condiciones posibles al debut del 17 de agosto contra el Barcelona en Mestalla.

El equipo se estrenó en esta pretemporada con los debuts de Rafa Mir y Stole Dimitrievski y con un empate sin goles ante el Castellón en un partido trabado y en el que fue palpable la falta de ritmo post-vacacional en ambos equipos. El equipo blanquinegro afronta el partido contra el Alavés con la intención de subir una marcha más de velocidad y seguir sentando las bases en ataque y defensa.

El Pipo tendrá que seguir encontrando soluciones en las bandas. Sin Fran Pérez, que sigue sin entrenarse por una sobrecarga lumbar, ni tampoco Diego López, en los JJOO de París 2024, Baraja sólo cuenta con Sergi Canós y tendrá que ubicar a los canteranos David Otorbi o Hugo González en los extremos. El destino ha querido que el futbolista de banda que quiere incorporar el Pipo juegue en el equipo rival: Luis Rioja. La intención de Baraja era contar con el extremo andaluz a principio de la pretemporada como Rafa Mir, pero no ha sido posible. Su fichaje se ha complicado porque el Valencia sigue sin presentar oferta y hay equipos de la categoría como Osasuna o el Real Mallorca que avanzan peligrosamente.

Baraja continúa sin los lesionados José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, Jaume Doménech y el propio Fran Pérez. Solo dispone de catorce jugadores de la primera plantilla. El Pipo podría dar la oportunidad al joven hispano-marroquí Hamza Bellari, quien se ejercitó ayer por primera vez con el primer equipo tras llegar hace un par de semanas al filial procedente del Nàstic de Tarragona. Este será el segundo encuentro de los seis encuentros del Valencia en una pretemporada que le llevará a viajar el próximo sábado a Eindhoven para medirse al PSV, actual campeón de la Eredivisie.

Mir carga contra el Sevilla

El delantero del Valencia Rafa Mir cargó contra Víctor Orta y Del Nido por las malas gestiones entre él y las diferentes ofertas que llegaron para que se cumpliese su deseo durante el mercado de fichajes del verano 2023: «Hablo con el club y le transmito el deseo de cambiar de aires, de buscar una solución buena. En primer lugar, aparece el Valencia». «El Sevilla en último momento las quiere cambiar (las condiciones). Yo le decía que él me había dado su palabra, me había dado la mano, que ahora me dejase decidir a mí. Él -Víctor Orta- me dice que voy a ser un jugador muy importante. Yo había tomado mi decisión que era irme y ellos me dicen que no, que yo tengo un contrato que tengo que respetar y bastante resignado me tocó abandonar las instalaciones e irme a casa, sabiendo que no iban a aceptarse la oferta». «Del Nido Jr. fue el que cambió las condiciones y el Valencia, por respeto, pues se retira de la negociación, cosa que yo veo normal. Cojo el coche y me marcho al estadio pidiendo explicaciones de que había ocurrido y nos comunica que sí, que habían cambiado las condiciones, que nos pedía perdón. Hubo unas palabras más altas que otras, pero dada la situación era lo normal. Yo les pedí, por favor, que llamaran al Valencia pidiéndoles perdón». n