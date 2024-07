València peleará por ser sede del Mundial 2030: "Es de una gravedad extrema quedarse fuera"

La candidatura de València como sede del Mundial 2030, excluida hace unos días de la lista de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a la Federación Internacional, anunció este miércoles la contratación de un consultor habitual de la FIFA para realizar una auditoría externa de su ofrecimiento para constatar que cumple todos los requisitos y convencer al organismo internacional de que la incluya en la selección final.

Así se anunció este miércoles tras una reunión en el Palau de la Generalitat en la que también se acordó el envío de sendos burofaxes a la RFEF y al Consejo Superior de Deportes para saber los criterios aplicados para excluirla del proceso y quién lo hizo y, en el caso del CSD, conocer su papel en esa decisión.

"La candidatura sigue viva, con más vigor que nunca y hago un llamamiento a la sociedad valenciana para que se pronuncie y sigamos manteniendo este merecimiento global. Es el momento de que todos demos un paso adelante", aseguró Carlos Mazón, president de la Generalitat, tras criticar la falta de influencia de los dirigentes valencianos del gobierno central.

"No sabemos si estamos condenados o no, no sabemos el relato. Nos llegan correos sin firmar…", lamentó Mazón en referencia al modo en el que la RFEF les comunicó la exclusión. "No es que Valencia se merezca ser sede, es que el Mundial no se merece no contar con Valencia. No puede ser que haya un Mundial en España y no esté la Comunitat Valenciana", afirmó.

El president aseguró que llevan un año de trabajo "desde todos los puntos de vista" y que cumplen "todos y cada uno de los requisitos y con creces". "No hemos tenido más remedio que recurrir a la FIFA", apuntó.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció que este miércoles el Valencia, como propietario del estadio, el Nou Mestalla, en el que se celebraría el evento, envió a la RFEF y a la FIFA el contrato firmado que no había enviado hasta ahora.

"Hay sedes que no tienen el 'stadium agreement' y nosotros sí"

"Tenemos esperanza porque la FIFA atienda la solicitud. Pensamos que es viable porque ahora la sede de València tiene ya cumplidos los requisitos que otras sedes seleccionadas no cumplen. Hay sedes que no tienen el 'stadium agreement' y nosotros sí. No se puede entender que en un proyecto de país la tercera ciudad no esté. Siempre se ha dicho que el plazo era el 31 de julio y antes de la fecha marcada tenemos toda la documentación y otras sedes no. Es de una gravedad extrema quedar fuera", apuntó la alcaldesa.

Catalá dijo que tras haberle otorgado la licencia de obras al Valencia para retomar la construcción del estadio y haber aprobado el martes las fichas urbanísticas para el club, el estadio debería estar acabado en 36 meses como mucho. "Tres años antes del Mundial", recalcó Catalá, que dijo que "ahora le toca cumplir al Valencia".

"Nos hemos puesto en contacto con consultores externos de infraestructuras de la FIFA y les hemos pedido un informe sobre nuestra candidatura. Llegará un día en que la FIFA tome el mando y esperamos que sea sensible. Sabemos que tenemos que pelearlo y no vamos a dejar de hacerlo", afirmó.